Симеоне — о встрече с «Барселоной»: Нам придется играть на высоком уровне

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура испанской Примеры против

«Мы переживаем. Нам предстоит сыграть с блестящей командой.

Они очень хорошо играли на этой неделе, и, конечно, нам придётся играть на высоком уровне для того, чтобы доставить им проблемы», — сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится сегодня, 16-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 28-и туров в Примере «Атлетико» занимает 3-е место в таблице с 56-ю очками в активе. «Барселона» — на 2-й позиции с 57-ю баллами.