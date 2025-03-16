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    Симеоне — о встрече с «Барселоной»: Нам придется играть на высоком уровне

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура испанской Примеры против «Барселоны».

    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»
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    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»

    «Мы переживаем. Нам предстоит сыграть с блестящей командой.

    Они очень хорошо играли на этой неделе, и, конечно, нам придётся играть на высоком уровне для того, чтобы доставить им проблемы», — сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем.

  • «Атлетико» — «Барселона». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 28-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Барселона»
  • Сегодня

    • Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится сегодня, 16-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 28-и туров в Примере «Атлетико» занимает 3-е место в таблице с 56-ю очками в активе. «Барселона» — на 2-й позиции с 57-ю баллами.

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