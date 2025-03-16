Между команда разрыв 3 очков. «Ростов» располагается на 7-м месте, «Краснодар» лидирует, но находится в шатком положении.
При этом «сельмаши» показали хорошие результаты в последних 5 турах, выиграв 4 раза. У «быков» только одна победа за этот период.
В первом круге «Ростов» проиграл 0:2, но последний домашний матч против «Краснодара» он выиграл.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- 2.48 и 2.80 дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить за 3.45.
- ИИ прогнозирует нулевую ничью на «Ростов Арене».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.
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