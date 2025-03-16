встретятся в матче 21-го тура РПЛ. Событие запланировано на 16 марта 17:00 мск.

Между команда разрыв 3 очков. «Ростов» располагается на 7-м месте, «Краснодар» лидирует, но находится в шатком положении.

При этом «сельмаши» показали хорошие результаты в последних 5 турах, выиграв 4 раза. У «быков» только одна победа за этот период.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге «Ростов» проиграл 0:2, но последний домашний матч против «Краснодара» он выиграл.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.60. 2.48 и 2.80 дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить за 3.45.

ИИ прогнозирует нулевую ничью на «Ростов Арене».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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