16 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Краснодар». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является крепким середняком текущего сезона.

«Сине-желтые» сейчас имеют в своем активе 30 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Ростовчане смогли 32 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели ростовский коллектив уступил «Зениту» (0:1) в Кубке России.

До этого же команда с берегов Дона смогла переиграть «Оренбург» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмирован только Эяд Эль-Аскалани.

Состояние команды: старт второй части сезона для «Ростова» получился средним. Команда как проигрывает, так и выигрывает. В целом, ростовчане показывают свой прежний уровень.

Перед самым началом второй части сезона болельщиков «Ростова» повергла в шок новость об уходе Валерия Карпина с поста наставника коллектива. Его сменил на этом посту Джонатан Альба.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть претендентом на чемпионский титул.

«Быки» в настоящий момент имеют в своем активе 43 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

Краснодарский коллектив смог забить 38 мячей, а пропустил всего 13.

Последние матчи: «черно-зеленые» среди недели покинули Кубок России, уступив «Ахмату» (1:2).

До этого же краснодарцы смогли на выезде разгромить «Пари НН» (3:0).

Перед этим южане также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Не сыграют: в команда из Краснодара травмированы Виктор Тормена и Эдуард Сперцян, а дисквалифицирован Виктор Са.

Состояние команды: пока что «Краснодар» остается претендентом на чемпионский титул, но во второй части сезона подопечные Мурада Мусаева пока что не впечатляют.

Ближайшие туры дадут ответ на вопрос, готов ли «Краснодар» к борьбе за золотые медали или же снова все ограничится вторым или третьим местом.

Прогноз Игоря Семшова

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

Южное дерби. Будет влиять качество поля. Видим, что много песка. Мяч по-другому дробит, скачет, тратишь больше сил на обработку. Это все сыграет роль. Вижу ничейный результат, но опять-таки, как будет складываться игра. Игорь Семшов

Полный разбор топ-матчей 21-го тура РПЛ от Игоря Семшова и Тимура Журавеля можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Ростов» проиграл 1 из последних 10 официальных матчей

«Краснодар» выиграл только 1 из последних 8 официальных матчей

В прошлом очном матче в РПЛ «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: краснодарцам победа в этой игре важнее в плане борьбы за чемпионство. Они, по идее, сильнее, и должны брать три очка.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.

Прогноз: соперники не очень много забивают, поэтому могут и не пробить тотал в этой игре.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.