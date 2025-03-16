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    Возьмет ли «Краснодар» три очка в Ростове-на-Дону?

    «Ростов» — «Краснодар»: прогноз на чемпионат России по футболу 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Краснодар»
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    Федор Смолов («Краснодар»)
    16 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Краснодар». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Марта 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 17:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Ростов»

    Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является крепким середняком текущего сезона.

    «Сине-желтые» сейчас имеют в своем активе 30 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Ростовчане смогли 32 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.

    Ростов — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: среди недели ростовский коллектив уступил «Зениту» (0:1) в Кубке России.

    До этого же команда с берегов Дона смогла переиграть «Оренбург» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмирован только Эяд Эль-Аскалани.

    Состояние команды: старт второй части сезона для «Ростова» получился средним. Команда как проигрывает, так и выигрывает. В целом, ростовчане показывают свой прежний уровень.

    Перед самым началом второй части сезона болельщиков «Ростова» повергла в шок новость об уходе Валерия Карпина с поста наставника коллектива. Его сменил на этом посту Джонатан Альба.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть претендентом на чемпионский титул.

    «Быки» в настоящий момент имеют в своем активе 43 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

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    • Краснодарский коллектив смог забить 38 мячей, а пропустил всего 13.

    Последние матчи: «черно-зеленые» среди недели покинули Кубок России, уступив «Ахмату» (1:2).

    До этого же краснодарцы смогли на выезде разгромить «Пари НН» (3:0).

    Перед этим южане также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    Не сыграют: в команда из Краснодара травмированы Виктор Тормена и Эдуард Сперцян, а дисквалифицирован Виктор Са.

    Состояние команды: пока что «Краснодар» остается претендентом на чемпионский титул, но во второй части сезона подопечные Мурада Мусаева пока что не впечатляют.

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    Ближайшие туры дадут ответ на вопрос, готов ли «Краснодар» к борьбе за золотые медали или же снова все ограничится вторым или третьим местом.

    Прогноз Игоря Семшова

    Известный в прошлом футболист Игорь Семшов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • Южное дерби. Будет влиять качество поля. Видим, что много песка. Мяч по-другому дробит, скачет, тратишь больше сил на обработку. Это все сыграет роль. Вижу ничейный результат, но опять-таки, как будет складываться игра.
  • Игорь Семшов

    • Полный разбор топ-матчей 21-го тура РПЛ от Игоря Семшова и Тимура Журавеля можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл 1 из последних 10 официальных матчей

    • «Краснодар» выиграл только 1 из последних 8 официальных матчей

    • В прошлом очном матче в РПЛ «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: краснодарцам победа в этой игре важнее в плане борьбы за чемпионство. Они, по идее, сильнее, и должны брать три очка.

    Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.

    Прогноз: соперники не очень много забивают, поэтому могут и не пробить тотал в этой игре.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.

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    «Ростов» — «Краснодар»: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 16.03.202517:00. Возьмет ли «Краснодар» три очка в Ростове-на-Дону?
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