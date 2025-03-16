Ростов
Краснодар
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является крепким середняком текущего сезона.
«Сине-желтые» сейчас имеют в своем активе 30 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Ростовчане смогли 32 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.
Ростов — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: среди недели ростовский коллектив уступил «Зениту» (0:1) в Кубке России.
До этого же команда с берегов Дона смогла переиграть «Оренбург» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1) в чемпионате.
Не сыграют: травмирован только Эяд Эль-Аскалани.
Состояние команды: старт второй части сезона для «Ростова» получился средним. Команда как проигрывает, так и выигрывает. В целом, ростовчане показывают свой прежний уровень.
Перед самым началом второй части сезона болельщиков «Ростова» повергла в шок новость об уходе Валерия Карпина с поста наставника коллектива. Его сменил на этом посту Джонатан Альба.
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть претендентом на чемпионский титул.
«Быки» в настоящий момент имеют в своем активе 43 очка и занимают первое место в турнирной таблице.
Краснодарский коллектив смог забить 38 мячей, а пропустил всего 13.
Последние матчи: «черно-зеленые» среди недели покинули Кубок России, уступив «Ахмату» (1:2).
До этого же краснодарцы смогли на выезде разгромить «Пари НН» (3:0).
Перед этим южане также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
Не сыграют: в команда из Краснодара травмированы Виктор Тормена и Эдуард Сперцян, а дисквалифицирован Виктор Са.
Состояние команды: пока что «Краснодар» остается претендентом на чемпионский титул, но во второй части сезона подопечные Мурада Мусаева пока что не впечатляют.
Ближайшие туры дадут ответ на вопрос, готов ли «Краснодар» к борьбе за золотые медали или же снова все ограничится вторым или третьим местом.
Прогноз Игоря Семшова
Известный в прошлом футболист Игорь Семшов
Полный разбор топ-матчей 21-го тура РПЛ от Игоря Семшова и Тимура Журавеля можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл 1 из последних 10 официальных матчей
- «Краснодар» выиграл только 1 из последних 8 официальных матчей
- В прошлом очном матче в РПЛ «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ростова» — в 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.83 и 1.97.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.71Манчестер Сити — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: краснодарцам победа в этой игре важнее в плане борьбы за чемпионство. Они, по идее, сильнее, и должны брать три очка.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.
Прогноз: соперники не очень много забивают, поэтому могут и не пробить тотал в этой игре.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.97.