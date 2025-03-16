«Родина» — «Алания»: счет матча 4:0, обзор голов

одолела(4:0) в матче 24-го тура российской Первой лиги.

В составе хозяев дублем отметился Артём Максименко, который забил свои голы на 45+3-й минуте и на 86-й минуте с пенальти.

Еще 2 гола записал на свой счет Магомедхабиб Абдусаламов, отличившись на 45+6-й и 73-й минутах встречи.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Алания 4:0 Голы: 1:0 Кристофер Мартинс Перейра (45+2'), 1:1 Луис Энрике (84') Родина: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде (Garcia L., 80') Алания: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Александр Соболев, 79'), Вильмар Барриос (Юрий Горшков, 79'), Луис Энрике, Саша Зделар, Максим Глушенков (Андрей Мостовой, 68'), Лусиано Гонду, Матео Кассьерра (Mimovic O., 68') Предупреждения: Срджан Бабич (27'), Наиль Умяров (31')

После этого матча «Родина» занимает 13-ю строчку с 28-ю баллами в копилке, а «Алания» располагается на 17-й позиции (19).