«Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов и теперь у команды Арне Слота осталось два турнира, где она может преуспеть. Это АПЛ и Кубок лиги. В АПЛ «красные» имеют хороший отрыв от «Арсенала» и дело практически сделано.
Теперь «Ливерпулю» важно повторить успех конца февраля, когда он обыграл «Ньюкасл» 2:0 в матче Премьер-лиги.
Напомним, что «Ливерпуль» является действующим обладателем этого трофея. «Ньюкасл» имел шанс выиграть его в позапрошлом сезоне, но уступил «Ман Юнайтед».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru по традиции предлагает прогноз, в котором есть две ставки с коэффициентами 2.08 и 2.07.
- «Ливерпуль» безоговорочный фаворит букмекеров в этом матче: 1.76 и 4.50 на победу в основное время, 1.39 и 3.00 на победу в финале с учетом серии пенальти.
- Ставка ИИ — победа «Ливерпуля» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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