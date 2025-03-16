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    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл
    16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом». Начало игры в 19:30 мск.

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    «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов и теперь у команды Арне Слота осталось два турнира, где она может преуспеть. Это АПЛ и Кубок лиги. В АПЛ «красные» имеют хороший отрыв от «Арсенала» и дело практически сделано.

    Теперь «Ливерпулю» важно повторить успех конца февраля, когда он обыграл «Ньюкасл» 2:0 в матче Премьер-лиги.

    Напомним, что «Ливерпуль» является действующим обладателем этого трофея. «Ньюкасл» имел шанс выиграть его в позапрошлом сезоне, но уступил «Ман Юнайтед».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru по традиции предлагает прогноз, в котором есть две ставки с коэффициентами 2.08 и 2.07.

    • «Ливерпуль» безоговорочный фаворит букмекеров в этом матче: 1.76 и 4.50 на победу в основное время, 1.39 и 3.00 на победу в финале с учетом серии пенальти.

    • Ставка ИИ — победа «Ливерпуля» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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