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    «Арсенал» минимально победил «Челси»

    «Арсенал» — «Челси»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах переиграл «Челси» со счетом 1:0.

    Мартин Эдегор
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    Мартин Эдегор

    Единственным забитым мячом в этой игре смог отметиться Микель Мерино. Ему ассистировал Мартин Эдегор.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Челси 1:0
    Гол: 1:0 Микель Мерино (20') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор (Киран Тирни, 90'), Томас Парти, Деклан Райс, Микель Мерино, Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли (Итан Нванери, 78') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Ромео Лавиа, 82'), Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Бенуа Бадьяшиль (Олуватосин Адарабиойо, 87'), Кристофер Нкунку (Кирман Дьюсбери-Холл, 76'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Весли Фофана (Мало Гюсто, 87'), Педру Нету, Джейдон Санчо (Тирик Джордж, 76') Предупреждения: Леви Колвилл (30'), Педру Нету (52'), Габриэль Магальяйнс (54'), Томас Парти (58'), Весли Фофана (59'), Мартин Эдегор (65')

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Арсенала» теперь стало 58 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице. У «Челси» осталось 49 очков и четвертое место.

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