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    «Унион» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    15 марта в Берлине состоится встреча «Униона» и «Баварии». Команды сыграют в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Начало в 17:00 мск.

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    «Унион» ведет борьбу за выживание, но после победы над «Айнтрахтом» находится в приподнятом настроении. «Бавария» сенсационно проиграла «Бохуму», однако это никак не повлияло на положение команды Компани. Она все также остается лидером, причем с отрывом 8 очков.

    В последних 4 очных встречах «Бавария» побеждала «Унион». За всю историю противостояний столичный клуб ни разу не смог обыграть мюнхенцев. Так что логично считать гостей фаворитами встречи.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз и выбрали ставку с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры слабо верят в успех хозяев: 8.80 на победу «Униона» и 1.33 на победу «Баварии».

    • Прогноз от ИИ: победа «Баварии» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Унион» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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