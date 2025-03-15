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    Будут ли у «Баварии» проблемы с «Унионом»?

    «Унион» — «Бавария»: прогноз на футбол, Бундеслига, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Бавария»
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    «Бавария»
    15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Марта 2025 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 17:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: команда из столицы Германии продолжает бороться за выживание в Бундеслиге.

    Берлинцы в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

    Унион — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Столичный коллектив смог забить 22 мяча, а пропустил целых 38 мячей.

    Последние матчи: в прошлом туре «железные» смогли переиграть «Айнтрахт» (2:1).

    До этого же команда из Берлина проиграла «Хольштайну» (0:1), «Боруссии» Д (0:6) и «Боруссии» М (1:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Перед этим же берлинский коллектив разгромил «Хоффенхайм» (4:0).

    Не сыграют: травмированы Алеша Кемиляйн, Олувасеун Огбемудиа и Роберт Сков.

    Состояние команды: подопечные Штеффена Баумгарта пока что могут чувствовать себя относительно спокойно в борьбе за выживание, но расслабляться им нельзя. Можно с уверенностью сказать, что главной задачей «Униона» является сохранение прописки в элите.

    В прошлом сезоне «Унион» занял 15-е место в турнирной таблице. Думается, что в команде будут рады завершить и этот сезон на таком же месте.

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенский коллектив является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    Сейчас «Баварцы» имеют в своем активе 61 зачетный балл и лидируют в турнирной таблице.

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    • Мюнхенцы смогли забить 74 мяча, а пропустили всего 23.

    Последние матчи: в прошлом туре «красные» неожиданно проиграли «Бохуму» (2:3).

    До этого же команда из Мюнхена смогла переиграть «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (3:0).

    Также «звезды юга» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв «Байер» (3:0, 2:0).

    Не сыграют: в лазарете FCB находятся Мануэль Нойер, Александар Павлович и Тарек Бухманн. Дисквалифицирован же Жоау Палинья.

    Состояние команды: подопечные Венсана Компани уже не должны упустить чемпионский титул. В настоящий момент «Бавария» опережает второй «Байер» на восемь очков.

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    Думается, что «Бавария» станет чемпионом и должен бросить все силы на Лигу чемпионов. У команды вполне может выйти успешное выступление в самом престижном клубном турнире Европы.

    Статистика для ставок

    • «Унион» проиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Бавария» проиграла только 1 из последних 12 матчей

    • В прошлом очном матче «Бавария» разгромила «Унион» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Униона» — в 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: «Бавария» много забивает в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

    Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника и должна уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.00.

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    «Унион» — «Бавария»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 15.03.202517:30. Будут ли у «Баварии» проблемы с «Унионом»?
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