15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: команда из столицы Германии продолжает бороться за выживание в Бундеслиге.

Берлинцы в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Столичный коллектив смог забить 22 мяча, а пропустил целых 38 мячей.

Последние матчи: в прошлом туре «железные» смогли переиграть «Айнтрахт» (2:1).

До этого же команда из Берлина проиграла «Хольштайну» (0:1), «Боруссии» Д (0:6) и «Боруссии» М (1:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Перед этим же берлинский коллектив разгромил «Хоффенхайм» (4:0).

Не сыграют: травмированы Алеша Кемиляйн, Олувасеун Огбемудиа и Роберт Сков.

Состояние команды: подопечные Штеффена Баумгарта пока что могут чувствовать себя относительно спокойно в борьбе за выживание, но расслабляться им нельзя. Можно с уверенностью сказать, что главной задачей «Униона» является сохранение прописки в элите.

В прошлом сезоне «Унион» занял 15-е место в турнирной таблице. Думается, что в команде будут рады завершить и этот сезон на таком же месте.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Сейчас «Баварцы» имеют в своем активе 61 зачетный балл и лидируют в турнирной таблице.

Мюнхенцы смогли забить 74 мяча, а пропустили всего 23.

Последние матчи: в прошлом туре «красные» неожиданно проиграли «Бохуму» (2:3).

До этого же команда из Мюнхена смогла переиграть «Штутгарт» (3:1) и «Айнтрахт» (3:0).

Также «звезды юга» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв «Байер» (3:0, 2:0).

Не сыграют: в лазарете FCB находятся Мануэль Нойер, Александар Павлович и Тарек Бухманн. Дисквалифицирован же Жоау Палинья.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани уже не должны упустить чемпионский титул. В настоящий момент «Бавария» опережает второй «Байер» на восемь очков.

Думается, что «Бавария» станет чемпионом и должен бросить все силы на Лигу чемпионов. У команды вполне может выйти успешное выступление в самом престижном клубном турнире Европы.

Статистика для ставок

«Унион» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Бавария» проиграла только 1 из последних 12 матчей

В прошлом очном матче «Бавария» разгромила «Унион» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Униона» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Бавария» много забивает в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника и должна уверенно побеждать.

Ставка: победа «Баварии» с форой-1,5 за 2.00.