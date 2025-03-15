РПЛ. «Зенит» в гостях у «Спартака», «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Ростов» — с «Краснодаром»

«Оренбург» — «Факел» 1:0
«Оренбург» в родных стенах одолел «Факел» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0.
Гости на 53-й минуте остались вдесятером из-за удаления хавбека Дилана Мертенса.
На 86-й минуте мяч забил нападающий хозяев Максим Савельев, однако его гол был отменен после просмотра ВАР.
Три очка «Оренбургу» принес автогол защитника «Факела» Сергея Божина. Это случилось на 94-й минуте.
«Факел» с 14 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ.
«Оренбург» (11) замыкает турнирную таблицу.
«Химки» — «Ахмат» 1:1
В матче 21-го тура чемпионата России «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью 1:1.
На 72-й минуте Даниил Зорин смог открыть счет, но уже через минуты он же поразил собственные ворота.
Отметим, что на 65-й минуте Надер Гандри не смог реализовать пенальти.
Теперь у «Химок» 20 очков и 10-е место. У «Ахмата» 18 баллов и 14-я позиция.
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
суббота, 15 марта, 17:00 мск
«Локомотив» — «Динамо»
суббота, 15 марта, 19:30 мск
«Акрон» — ЦСКА
воскресенье, 16 марта, 13:00 мск
«Рубин» — «Пари НН»
воскресенье, 16 марта, 15:15 мск
«Ростов» — «Краснодар»
воскресенье, 16 марта, 17:00 мск