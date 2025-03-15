РПЛ. «Зенит» в гостях у «Спартака», «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Ростов» — с «Краснодаром»

Матчи 21-го тура РПЛ пройдут с 15 по 16 марта

«Оренбург» — «Факел» 1:0

«Оренбург» в родных стенах одолел «Факел» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0.

Гости на 53-й минуте остались вдесятером из-за удаления хавбека Дилана Мертенса.

На 86-й минуте мяч забил нападающий хозяев Максим Савельев, однако его гол был отменен после просмотра ВАР.

Три очка «Оренбургу» принес автогол защитника «Факела» Сергея Божина. Это случилось на 94-й минуте.

«Факел» с 14 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» (11) замыкает турнирную таблицу.

«Химки» — «Ахмат» 1:1

В матче 21-го тура чемпионата России «Химки» и «Ахмат» сыграли вничью 1:1.

На 72-й минуте Даниил Зорин смог открыть счет, но уже через минуты он же поразил собственные ворота.

Отметим, что на 65-й минуте Надер Гандри не смог реализовать пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Ахмат 1:1 Голы: 0:1 Даниил Зорин (72'), 1:1 Даниил Зорин (76') Химки: Никита Кокарев, Петар Голубович (Бутта Магомедов, 77'), Александр Филин, Данил Степанов (Ориньо, 60'), Илья Берковский (Amian B., 84'), Зелимхан Бакаев (Лукас Вера, 60'), Антон Заболотный (Резиуан Мирзов, 60'), Александр Руденко, Farina E., Corredera A., Mejia R. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Лечи Садулаев, Амин Талал (Владислав Камилов, 46'), Максим Самородов (Бернард Бериша, 70'), Даниил Павлович Уткин (Даниил Зорин, 46'), Георгий Мелкадзе (Ruiz Diaz R., 84'), Silva I.

Теперь у «Химок» 20 очков и 10-е место. У «Ахмата» 18 баллов и 14-я позиция.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

суббота, 15 марта, 17:00 мск

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» — «Динамо»

суббота, 15 марта, 19:30 мск

«Акрон» — ЦСКА

воскресенье, 16 марта, 13:00 мск

«Рубин» — «Пари НН»

воскресенье, 16 марта, 15:15 мск

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»

воскресенье, 16 марта, 17:00 мск

«Спартак» — «Зенит»

воскресенье, 16 марта, 19:45 мск