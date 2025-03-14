Стали известно, какая из команда больше всех заработала в ЛЧ

Мюнхенскаязаработала больше всех призовых в этом сезоне в Лиге чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Football Meets Data, лидер Бундеслиги пополнил свою бюджет на сумму в € 106 млн.

Вторым в этом списке идет французский «ПСЖ» со € 104,4 млн, дальше — «Интер» (€ 103,1 млн).

Топ-7 клубов по доходам в нынешнем сезоне Лиги чемпионов: «Бавария» — € 106 млн;

«ПСЖ» — € 104,4 млн;

«Интер» — € 103,1 млн;

«Боруссия» Дортмунд — € 102,2 млн;

«Арсенал» — € 102 млн;

«Барселона» — € 101 млн;

«Реал» Мадрид — € 101 млн.

Общий призовой фонд турнира составляет € 2,47 млрд, он будет распределен между всеми 36 командами-участницами после решающего матча.