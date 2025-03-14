Стали известно, какая из команда больше всех заработала в ЛЧ

Венсан Компани — тренер «Баварии» Фото: globallookpress.com
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Football Meets Data, лидер Бундеслиги пополнил свою бюджет на сумму в € 106 млн.
Вторым в этом списке идет французский «ПСЖ» со € 104,4 млн, дальше — «Интер» (€ 103,1 млн).
Топ-7 клубов по доходам в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:
- «Бавария» — € 106 млн;
- «ПСЖ» — € 104,4 млн;
- «Интер» — € 103,1 млн;
- «Боруссия» Дортмунд — € 102,2 млн;
- «Арсенал» — € 102 млн;
- «Барселона» — € 101 млн;
- «Реал» Мадрид — € 101 млн.
Общий призовой фонд турнира составляет € 2,47 млрд, он будет распределен между всеми 36 командами-участницами после решающего матча.