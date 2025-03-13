Личка прокомментировал поражение «Динамо» в матче против ЦСКА

Главный тренер московскогооценил игру своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Росси Пути РПЛ против(1:2).

«2:1 — это результат, с которым мы можем работать. ЦСКА находится на шаг впереди. Но я не вижу проблем развернуть игру в нашу сторону.

Удаление Маухуба? Я разговаривал с ним на базе и в раздевалке, говорил, что его ждет соперник, который агрессивен и не боится входить в борьбу. Надо играть с холодной головой. Но он допустил большую глупость и ослабил команду. Понятно, что я буду это решать с ним. В течение следующих 30 минут команда показала желание найти гол», — передает слова Лички «Матч ТВ».

Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА в рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля.