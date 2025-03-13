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    Личка прокомментировал поражение «Динамо» в матче против ЦСКА

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил игру своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Росси Пути РПЛ против ЦСКА (1:2).

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «2:1 — это результат, с которым мы можем работать. ЦСКА находится на шаг впереди. Но я не вижу проблем развернуть игру в нашу сторону.

    Удаление Маухуба? Я разговаривал с ним на базе и в раздевалке, говорил, что его ждет соперник, который агрессивен и не боится входить в борьбу. Надо играть с холодной головой. Но он допустил большую глупость и ослабил команду. Понятно, что я буду это решать с ним. В течение следующих 30 минут команда показала желание найти гол», — передает слова Лички «Матч ТВ».

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