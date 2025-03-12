«Урал» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

Тимур Аюпов Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал на 45+3-й минуте полузащитник Тимур Аюпов.
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Урал — Рубин 1:0
Голы: 1:0 Тимур Аюпов (45+3'), : (86') Урал: Иван Кузнецов, Алексей Мамин, Станислав Бессмертный, Владислав Малькевич, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Фаниль Сунгатулин, Евгений Марков, Kuchugura D. Рубин: Артур Нигматуллин, Рустам Ашурматов, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Угочукву Иву, Валентин Вада, Александр Зотов, Никола Чумич, Марвин Чуни