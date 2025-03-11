Салиба: Счастлив в «Арсенале» и хочу остаться в команде

Центральный защитниквысказался о своем будущем на фоне слухов о возможном переходе в

«Что касается меня, то я действительно счастлив здесь в "Арсенале". Выступаю за этот клуб уже два с половиной года и хочу остаться в нём. Хочу добиться больших успехов с "Арсеналом". Если покинуть этот клуб, ничего не выиграв, то болельщики забудут о вас. Хочу добиться больших успехов здесь.

Ведутся ли переговоры с "Арсеналом" о новом контракте? Пока нет, ведь он будет действовать ещё несколько лет. Так что нет никакой спешки. Я счастлив здесь, вот и всё», — цитирует Салиба Evening Standard.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне Салиба провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.