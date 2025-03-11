«Байер» находится под давлением после двух поражений подряд. При этом команда Алонсо проиграла всухую в обоих случаях, что является еще большим поводом для беспокойства.
«Бавария» чувствует себя уверенно. У нее хороший перевес. Однако «мюнхенцы» также подошли к матчу после поражения. В прошлом туре Бундеслиги они уступили 2:3.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В нынешнем сезоне «Байер» и «Бавария» играли уже 4 раза. У каждого по одной победе, а также было две ничьи в Бундеслиге.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Букмекеры дают такие котировки: 2.80 и 2.47 на победу в основное время, 19.0 и 1.01 на проход команд в следующий раунд.
- Искусственный интеллект надеется, что «Байер» выиграет со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байер» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
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