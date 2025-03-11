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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    «Байер» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Байер» и «Бавария» сыграют второй матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом была зафиксирована победа гостей со счетом 3:0. Предстоящий поединок начнется в 23:00 мск.

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    «Байер» находится под давлением после двух поражений подряд. При этом команда Алонсо проиграла всухую в обоих случаях, что является еще большим поводом для беспокойства.

    «Бавария» чувствует себя уверенно. У нее хороший перевес. Однако «мюнхенцы» также подошли к матчу после поражения. В прошлом туре Бундеслиги они уступили 2:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В нынешнем сезоне «Байер» и «Бавария» играли уже 4 раза. У каждого по одной победе, а также было две ничьи в Бундеслиге.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • Букмекеры дают такие котировки: 2.80 и 2.47 на победу в основное время, 19.0 и 1.01 на проход команд в следующий раунд.

    • Искусственный интеллект надеется, что «Байер» выиграет со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байер» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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