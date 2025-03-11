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    Совершит ли «Байер» камбэк против «Баварии»?

    «Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка на Лигу чемпионов 11 марта

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
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    Гарри Кейн
    11 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» на своем поле сыграет против «Баварии». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 23:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
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    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» потерпел разгромное поражение со счетом 0:3 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в четвертьфинал ему нужно выиграть с разницей в четыре гола.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла шестую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

    Байер — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках немецкого первенства «Байер» на своем поле потерпел поражение от «Вердера» (0:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в восемь очков от нынешнего соперника, а также с отрывом в девять баллов от ближайшего преследователя «Майнца».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Вирц, Хофманн, Андрих, Террье, Белосьян, дисквалифицирован — Мукиеле.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Байер» проиграл, а в шести последних матчах выиграл лишь дважды.

    Такая форма сулит хозяевам откровенно небольшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть необходимость отыграть сразу три гола против мощного соперника.

    Флориан Вирц, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» одержала разгромную победу в первом матче с результатом 3:0 на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ей можно даже проиграть с разницей в два гола.

    Команда заняла 12-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где с трудом прошла шотландский «Селтик», когда после победы 2:1 на выезде сыграла вничью 1:1 дома.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура немецкого первенства «Бавария» сенсационно проиграла «Бохуму» (2:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится на первой позиции с отрывом в восемь очков от своего нынешнего соперника.

    Не сыграют: травмированы — Павлович, Нойер и Бухманн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти предыдущих матчах в разных турнирах «Бавария» проиграла лишь раз при восьми победах и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть матч и состоится на чужом поле, хотя при этом они могут позволить себе даже проиграть с разницей в два гола.

    Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Байера» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Байера» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Бавария» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.60, победа «Байера» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 1,5 голов. При этом в четырех из них они проиграли.

    Между тем, в двух последних матчах хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Бавария» победит за 2.45

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    «Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 11.03.202523:00. Совершит ли «Байер» камбэк против «Баварии»?
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