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    «Барселона» — «Бенфика»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд стартует в 20:45 мск.

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    «Барселона» одержала победу в первом матче серии, выиграв 1:0. Это была вторая победа «каталонцев» в очной серии с «Бенфикой». Ранее на этапе лиги они выиграли на выезде 5:4.

    Подопечные Флика давно не знают вкуса поражений и находятся в отличной форме. Они победили в 4 матчах из 5, причем всухую.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Бенфика», напомним, попала в 1/8 финала после победы над «Монако» с общим результатом 4:3.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты, информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки с коэффициентами 1.82 и 2.00.

    • Букмекеры практически не верят в шансы гостей: 1.39 и 7.35 на победу в основное время, 1.05 и 12.0 на проход в следующий раунд.

    • Искусственный интеллект снова ждет результативной игры с исходом 5:3 в пользу «Барселоны».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Бенфика», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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