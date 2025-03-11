приметв ответном матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд стартует в 20:45 мск.

«Барселона» одержала победу в первом матче серии, выиграв 1:0. Это была вторая победа «каталонцев» в очной серии с «Бенфикой». Ранее на этапе лиги они выиграли на выезде 5:4.

Подопечные Флика давно не знают вкуса поражений и находятся в отличной форме. Они победили в 4 матчах из 5, причем всухую.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Бенфика», напомним, попала в 1/8 финала после победы над «Монако» с общим результатом 4:3.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты, информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки с коэффициентами 1.82 и 2.00.

подготовили прогноз, в котором предложили две ставки с коэффициентами 1.82 и 2.00. Букмекеры практически не верят в шансы гостей: 1.39 и 7.35 на победу в основное время, 1.05 и 12.0 на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект снова ждет результативной игры с исходом 5:3 в пользу «Барселоны».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Бенфика», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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