11 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграет против «Бенфики». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» одержала победу со счетом 1:0 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в четвертьфинал ей достаточно даже сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла вторую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Последние матчи: в своей прошлой игре «Барселона» одолела нынешнего соперника, тогда как поединок испанской лиги против «Осасуны» 8 марта был перенесен.

В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции, опережая по дополнительным показателям своего ближайшего преследователя «Реал», который провел на матч больше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Кристенсен, тер Штеген и Берналь, дисквалифицирован — Кубарси.

Состояние команды: в 16-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» ни разу не проиграла при 13-ти победах и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть преимущество в классе, фактор своего поля, а также отсутствие необходимости играть на победу.

Роберт Левандовски и Рафинья — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с девятью голами.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» потерпела поражение в первом матче с результатом 0:1 на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ей нужно выигрывать с разницей в два гола.

Команда заняла 16-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где с приключениями прошла «Монако», когда после победы 1:0 на выезде сыграла вничью 3:3 дома.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура португальского первенства «Бенфика» разгромила «Насьонал» (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится на второй позиции, уступая лидеру «Спортингу» Лиссабон по дополнительным показателям.

Не сыграют: травмированы — Тиаго Гувея, Бах и Ману, дисквалифицирован — Альваро Фернандес.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Бенфика» выиграла трижды при одном поражении, а в 10-ти последних поединках проиграла лишь раз.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества соперника в классе, а также фактора чужого поля, добиться этого будет весьма непросто.

Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в семи из 11-ти последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов

в четырех последних матчах «Бенфики» забивала только одна команда

в девяти из 10-ти последних матчей «Бенфика» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.70, победа «Бенфики» — в 7.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в семи из 11-ти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов, сдержать атакующую мощь «Барселоны» им будет крайне сложно.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их семи из 11-ти последних матчей.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.00