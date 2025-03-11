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    Совершит ли «Бенфика» сенсацию против «Барселоны»?

    «Барселона» — «Бенфика»: прогноз и ставки на Лигу чемпионов коэффициентами 1.82 и 2.00

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бенфика»
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    Рафинья
    11 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграет против «Бенфики». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 20:45 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» одержала победу со счетом 1:0 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в четвертьфинал ей достаточно даже сыграть вничью.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла вторую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

    Барселона — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре «Барселона» одолела нынешнего соперника, тогда как поединок испанской лиги против «Осасуны» 8 марта был перенесен.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции, опережая по дополнительным показателям своего ближайшего преследователя «Реал», который провел на матч больше.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Кристенсен, тер Штеген и Берналь, дисквалифицирован — Кубарси.

    Состояние команды: в 16-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» ни разу не проиграла при 13-ти победах и трех ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех, особенно если учесть преимущество в классе, фактор своего поля, а также отсутствие необходимости играть на победу.

    Роберт Левандовски и Рафинья — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с девятью голами.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» потерпела поражение в первом матче с результатом 0:1 на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ей нужно выигрывать с разницей в два гола.

    Команда заняла 16-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где с приключениями прошла «Монако», когда после победы 1:0 на выезде сыграла вничью 3:3 дома.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура португальского первенства «Бенфика» разгромила «Насьонал» (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится на второй позиции, уступая лидеру «Спортингу» Лиссабон по дополнительным показателям.

    Не сыграют: травмированы — Тиаго Гувея, Бах и Ману, дисквалифицирован — Альваро Фернандес.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Бенфика» выиграла трижды при одном поражении, а в 10-ти последних поединках проиграла лишь раз.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества соперника в классе, а также фактора чужого поля, добиться этого будет весьма непросто.

    Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из 11-ти последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Бенфики» забивала только одна команда

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Бенфика» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.70, победа «Бенфики» — в 7.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в семи из 11-ти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

    И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 3,5 голов, сдержать атакующую мощь «Барселоны» им будет крайне сложно.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их семи из 11-ти последних матчей.

    Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.00

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    «Барселона» — «Бенфика»: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 11.03.202520:45. Совершит ли «Бенфика» сенсацию против «Барселоны»?
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