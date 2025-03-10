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    Орлов назвал Дзюбу лучшим российским центральным нападающим

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    Комментатор Геннадий Орлов поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом. Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дзюба стал рекордсменом российского футбола, превзошел Кержакова. Его нужно только поздравить. Артем — молодец. Это футболист, которому все время нужен вызов. Человек, будучи игроком "Спартака", ходил по арендам. Не сломался в той же "Томи", а забивал.

    Идем дальше. Манчини его фактически изгнал из "Зенита". Дзюба отправился в Тулу, здорово там играл и получил вызов в сборную России. В итоге стал одним из главных героев домашнего чемпионата мира! Это был пик его популярности. Все справедливо. Он заслужил.

    Сейчас он пошел в скромный "Акрон". Превзошел Кержакова. Не думаю, что Саша грустит по этому поводу. В спорте так всегда происходит. Ничто не вечно. В общем, Дзюба — спортсмен замечательный. А вот за пределами поля... Тут я воздержусь от комментариев.

    Но, повторюсь, для России это выдающийся футболист. Послушайте, ну если бы сейчас мы участвовали в отборе к чемпионату мира или Евро, а Карпин не взял бы Дзюбу в сборную, тренера бы просто никто не понял! Его бы освистали, понимаете? На сегодняшний день Дзюба — лучший российский центральный нападающий. Кто сильнее? Назовите? Тюкавин, которому, конечно, пожелаем здоровья, до своей травмы не обладал таким мастерством, какое есть у Дзюбы.

    Не забывайте, что Артем прошел школу московского "Спартака". Техника, понимание футбола — все на уровне», — цитирует Орлова «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» в 20-м туре РПЛ победил в гостях «Крылья Советов» со счетом 2:0. Встреча прошла 9 марта. Один из голов забил Дзюба.

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