В 28-м туре чемпионата Италиипроведут очный матч, который состоится на «Олимпико» в 22:45 по мск.

«Лацио» подошел к матчу после победы над «Миланом»2:1. С тем же счетом «римляне» обыграли «Викторию» Пльзень в Лиге Европы. Конкретно в Серии А хозяева не проигрывают уже 5 туров.

«Удинезе» так же показывает хорошие результаты. Клуб имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в турнире, причем в четырех он одержал победу.

Если говорить об очных поединках, то последние два закончились победой «Удинезе» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты экспертов на матч:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.30. Букмекеры дают 1.79 на победу «Лацио», 4.90 на победу «Удинезе», 3.60 на ничью.

Искусственный интеллект ожидает победу «Лацио» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Удинезе», статистику и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

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