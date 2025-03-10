«Лацио» подошел к матчу после победы над «Миланом»2:1. С тем же счетом «римляне» обыграли «Викторию» Пльзень в Лиге Европы. Конкретно в Серии А хозяева не проигрывают уже 5 туров.
«Удинезе» так же показывает хорошие результаты. Клуб имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в турнире, причем в четырех он одержал победу.
Если говорить об очных поединках, то последние два закончились победой «Удинезе» со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты экспертов на матч:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают 1.79 на победу «Лацио», 4.90 на победу «Удинезе», 3.60 на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Лацио» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Удинезе», статистику и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.
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