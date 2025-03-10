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    «Лацио» — «Удинезе»: прогноз и ставка (к. 2.30) на Серию А 10 марта 2025 года

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    «Лацио»
    10 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Удинезе». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Удинезе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Марта 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: команда из Рима борется за то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

    «Бело-небесно-голубые» сейчас имеют в своем активе 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Лацио — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Римляне смогли забить 49 мячей, а пропустили всего 35.

    Последние матчи: среди недели «бело-голубые» победили «Викторию» (2:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

    До этого же римский коллектив победил «Милан» (2:1) в чемпионате страны. Также «орлы» проиграли «Интеру» (0:2).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    До этого же «орлята» сыграли вничью с «Венецией» (0:0) и «Наполи» (2:2).

    Не сыграют: в составе команды из столицы Италии травмированы Валентин Кастельанос, Эльсеид Хюсай и Маттиа Дзакканьи.

    Состояние команды: столичный коллектив только на два балла отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому все еще впереди. Также подопечные Марко Барони удачно выступают в Лиге Европы и вполне могут рассчитывать на успех в этом турнире.

    Зимой в «Лацио» перешли Реда Белахиан и Оливер Провстгаард, а ушли Жан-Даниэль Акпа-Акпро и Гаэтано Кастровилли.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: команда из Удине является крепким середняком текущего сезона Серии А.

    В настоящий момент «черно-белые» имеют в своем активе 39 баллов и занимают 10-е место в турнирной таблице.

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    • «Маленькие зебры» смогли забить 34 мяча, а пропустили на три больше.

    Последние матчи: в прошлых турах «бьянконери» смогли переиграть «Парму» (1:0), «Лечче» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

    До этого же «фриульцы» сыграли вничью с «Наполи» (1:1), но выиграли у «Венеции» (3:2).

    Только перед этим «Удинезе» уступил «Роме» (1:2) и «Комо» (1:4).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Исаак Туре, Мадука Окойе и Рэзван Сава.

    Состояние команды: подопечные Косты Руньяича, судя по всему, могут спокойно доигрывать сезон, поскольку уже особо ни за что не борются.

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    Во время зимнего трансферного окна «Удинезе» подписал Омара Соле, а также отдал некоторых футболистов по арендам.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» проиграл только 1 матч из последних 7

    • «Удинезе» выиграл 4 из последних 5 матчей

    • В прошлом очном матче «Удинезе» обыграл «Лацио» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.70, а победа «Удинезе» — в 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: обе команды в хорошей форме, но «Лацио» все же сильнее, ему нужнее победа и он должен выигрывать.

    Ставка: победа «Лацио» с форой-1 за 2.30.

    Прогноз: обе команды в последнее время постоянно забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.50.

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    «Лацио» — «Удинезе»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 10.03.202522:45. Ждем результативный матч
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