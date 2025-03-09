В матче 28-го тура АПЛприме. Команды сыграют 9 марта в 17:00 мск.

«Шпоры» в прошлом туре проиграли 0:1 «Манчестер Сити». После этого хозяева остались с 33 очками на 13-м месте в таблице.

«Борнмут» потерял место в еврокубковой зоне из-за последних результатов. «Вишни» проиграли «Брайтону» и «Вулверхэмптону», после чего опустились на 9-е место.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом матче команд победу одержал «Борнмут» со счетом 1:0. В последних 5 играх 3 победы на счету «Тоттенхэма».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.70. Коэффициенты букмекеров: 2.90 на «Тоттенхэм» и 239 на «Борнмут», 3.80 на ничью.

ИИ считает, что «Тоттенхэм» одержит победу со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

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