1-й таймКрылья Советов — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Крылья Советов» — «Акрон». Онлайн
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Борнмут Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» приме «Борнмут». Команды сыграют 9 марта в 17:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Шпоры» в прошлом туре проиграли 0:1 «Манчестер Сити». После этого хозяева остались с 33 очками на 13-м месте в таблице.

    «Борнмут» потерял место в еврокубковой зоне из-за последних результатов. «Вишни» проиграли «Брайтону» и «Вулверхэмптону», после чего опустились на 9-е место.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом матче команд победу одержал «Борнмут» со счетом 1:0. В последних 5 играх 3 победы на счету «Тоттенхэма».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

    • Коэффициенты букмекеров: 2.90 на «Тоттенхэм» и 239 на «Борнмут», 3.80 на ничью.

    • ИИ считает, что «Тоттенхэм» одержит победу со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» забьют друг другу?!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • С голами проблем не будет!
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Команда Станковича продолжит побеждать
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Микельсен — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры