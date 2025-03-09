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    «Тоттенхэм» продолжит свой подъем в таблице АПЛ?

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»: Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Борнмут»
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    «Тоттенхэм»
    9 марта в 28-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сразится с «Борнмутом». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Марта 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Лондонский коллектив с 33 набранными очками идет в середине турнирной таблицы, проигрывая аж 11 баллов еврокубковой зоне.

    «Тоттенхэм» отпраздновал десять викторий, три поединка свел миром и аж 14 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 53:39.

    Тоттенхэм — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Шпоры» проиграли свои два предыдущих поединка, уступив накануне в Нидерландах 0:1 «АЗ Алкмар» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы и дома «Ман Сити» 0:1 в рамках АПЛ. А ранее они отпраздновали две виктории кряду, переиграв в родных стенах 1:0 «Ман Юнайтед» и на выезде 4:1 «Ипсвич» в чемпионате Англии.

    Не сыграют: Деян Кулусевски и Раду Драгусин — вне игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: В рамках английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» смог выиграть свои три предыдущих поединка из четырех при одном фиаско. Причем в двух случаях он не пропускал и только раз не забил. А вот перед этим лондонцы имели 7-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ, в которой расписали одну мировую и шесть раз уходили с поля поверженными, но лишь в одном случае не смогли забить. Всего же с учетом всех турниров «шпоры» проиграли четыре из шести минувших игр и дважды смогли выиграть за данный отрезок.

    «Бормут»

    Турнирное положение: Данный же коллектив в этом сезоне нацелился на еврокубки. Сейчас он идет с 43 очками седьмым, уступая четыре пункта четвертой строке.

    «Борнмут» выиграл 12 игр, семь поединков завершил миром и восемь раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 45:32.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: На прошлой недели «вишни» только в серии пенальти смогли одолеть «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Англии, сыграв 1:1 в основное время. В последних же двух турах чемпионата страны они поочередно проиграли в родных стенах тому же «Вулверхэмтону» 0:1 и в выездной встрече «Брайтону» 1:2.

    Не сыграют: Илья Забарный дисквалифицирован, а Энес Унал и Маркос Сенеси — травмированы.

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    Состояние команды: Если брать в учет только основное время, то «Борнмут» не может выиграть вот уже на протяжении трех матчей подряд во всех соревнованиях, дважды уступив минимально за это время и расписав одну результативную мировую. А вот до этого коллектив уступил только в одном поединке из 15 предыдущих во всех турнирах при четырех ничейных результатах и девяти выигрышей, восемь из которых пришлись на поединки чемпионата Англии.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл три из четырех минувших игр в АПЛ при одном фиаско

    • «Борнмут» проиграл свои два последних матча в чемпионате Англии

    • В первом круге дома «Борнмут» победил «шпор» 1:0, а в прошлом сезоне дважды сильнее был «Тоттенхэм» — 3:1 и 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Борнмута» — 2.35, победа «Тоттенхэма» — 2.70, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.41 и 2.90 соответственно.

    Прогноз: Ставим в этом поединке на победу «Тоттенхэма», потому что «шпоры» более лучше проводят свое последний отрезок в АПЛ, да и будут играть при своих зрителях.

    Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.70.

    Прогноз: Однако высокой результативности от данного противостояния не ждем, учитывая их не особые успехи в атаке в минувших своих поединках.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.90.

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    «Тоттенхэм» — «Борнмут»: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 09.03.202517:00. «Тоттенхэм» продолжит свой подъем в таблице АПЛ?
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