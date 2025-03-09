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    «Рубин» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Рубин» примет «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ, который состоится 9 марта в Казани в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Рубин» ждет тяжелейший поединок против одной из лучших команд РПЛ на данный момент. В последних пяти турах чемпионата «Спартак» показал лучший результат, выиграв во всех случаях.

    На кону у «красно-белых» стоит погоня за лидерством. Если им удастся выиграть, то они сравняются по очкам с «Краснодаром» и «Зенитом», что даст задел на следующий тур.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Спартак» стал победителем трех последних очных встреч. Эксперты считаю его фаворитом.

    • Аналитики LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.75.

    • Букмекеры дают 5.50 на победу «Рубина» и 1.72 на победу «Спартака».

    • ИИ спрогнозировал победу «Спартака» с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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