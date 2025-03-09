«Рубин» ждет тяжелейший поединок против одной из лучших команд РПЛ на данный момент. В последних пяти турах чемпионата «Спартак» показал лучший результат, выиграв во всех случаях.
На кону у «красно-белых» стоит погоня за лидерством. Если им удастся выиграть, то они сравняются по очкам с «Краснодаром» и «Зенитом», что даст задел на следующий тур.
Прогнозы и ставки
«Спартак» стал победителем трех последних очных встреч. Эксперты считаю его фаворитом.
- Аналитики LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Букмекеры дают 5.50 на победу «Рубина» и 1.72 на победу «Спартака».
- ИИ спрогнозировал победу «Спартака» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
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