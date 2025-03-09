Рубин
Спартак
«Рубин»
Турнирное положение: в настоящий момент «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 26 очками.
Последние матчи: в 19-м туре команда Рашида Рахимова потерпела поражение в гостях от «Ахмата» со счетом 1:2. Все начиналось для «Рубина» в этой встрече просто отлично, уже на 10-й минуте австрийский полузащитник Шабанхаджай открыл счет.
Рубин — Спартак: коэффициенты букмекеров
Но затем соперник смог перехватить нити игры и уже до перерыва сравнять счет. В середине второго тайма «Ахмат» вышел вперед и смог удержать победный для себя результат, несмотря на яростный натиск в конце игроков «Рубина».
Ранее были победы в товарищеских матчах над «Оренбургом» (5:3) и «Сочи» (2:0).
Не сыграют: все здоровы.
Состояние команды: первый матч для «Рубина» не очень удался. Несмотря на ранний гол, команда не смогла взять даже очко, показав не лучшую игру в обороне. За зиму в составе казанцев не произошло никаких изменений, команду лишь покинуло несколько молодых футболистов, не проходивших в основу.
«Спартак»
Турнирное положение: после 19 туров «Спартак» вместе с «Зенитом» и «Краснодаром» возглавляют таблицу РПЛ с 40 очками.
Последние матчи: против «Оренбурга» игра сложилась довольно непросто, но все равно «Спартак» смог добыть заветные три очка. Пусть и помогло удаление в составе соперника в середине второго тайма.
Незадолго до этого Манфред Угальде вывел вперед команду Деяна Станковича, завершив передачу Маркиньоса. Уже в компенсированное время бразилец отметился вторым ассистом в этой встрече, выложив отличную передачу на новичка Пабло Солари.
До этого в товарищеских матчах были победы над «Насафом» (3:1) и «Торпедо» (2:1).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: за зиму Станкович получил возможность спокойно поработать и в спокойной обстановке донести свои требования для футболистов. Неожиданно в межсезонье «Спартак» немало потратился на трансферном рынке, сделав несколько дорогостоящих приобретений в атакующую линию (Солари, Гарсия). При этом команду покинуло несколько россиян (Зорин, Зиньковский, Селихов).
Прогноз Романа Гутцайта
Футбольный комментатор Роман Гутцайт в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:
Полный разбор топ-матчей 20-го тура РПЛ от Романа Гутцайта и Андрея Гордеева можно посмотреть по ссылке.
Статистика для ставок
- В первом круге «Спартак» выиграл дома (1:0)
- В прошлом сезоне оба матча также остались за красно-белыми (4:1, 3:1)
- В сезоне 2021/22 «Рубин» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 5,20, а на «Спартака» Москва — 1,75, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.87Ливерпуль — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.20Интер — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Спартак» гораздо более мастеровитая команда и должна брать в этом матче три очка. У него отлично поставлена командная игра, много индивидуально сильных футболистов, способных дать нужный результат в самый необходимый момент. Есть и возможность усилить игру со скамейки.
«Рубин» очень зависим от Мирлинда Даку, когда его закрывает, это очень сильно снижает атакующие возможности команды. За первую часть сезона пара Бабич-Дуарте неплохо сыгралась и, скорее всего, сможет нейтрализовать албанца в этой встрече.
Основная ставка: победа «Спартака» за 1,75.
Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант с уверенной победой красно-белых.
Дополнительная ставка: «Спартак» выиграет с форой -1,5 за 3,0.