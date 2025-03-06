20-й тур РПЛ. Гутцайт не ждет голов в Нижнем Новгороде, Гордеев уверен в победе «Зенита» в Воронеже

Перед захватывающим, смеем надеяться, российским футбольным уик-эндом у нас вновь выступает тандем журналист — тренер. Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому на сей раз дали комментатор Роман Гутцайт и тренер Андрей Гордеев.

— шеф-редактор Okko Спорт, спортивный обозреватель Первого канала. Комментировал финалы Лиги чемпионов, мировых и европейских первенств. Постоянный участник многих программ на Ютуб-каналах, в частности популярного «Коммент. Шоу».

Андрей Гордеев — 166 матчей в Махачкале и 66 в Воронеже, как игрок. В дальнейшем — главный тренер «Сатурна», исполняющий обязанности в «Анжи», наставник Хабаровска и юношеских сборных России разных возрастов.

— Какие впечатления от первого весеннего тура? Во втором ждать более яркой игры?

Роман Гутцайт: Первый тур в этом плане был несколько тяжеловат. Хотя тут мнения разделились. На мой взгляд, самый несправедливый результат со знаком минус для ЦСКА. Это главное, что было. Поля сильно уравнивают шансы. Команды ориентированы на то, чтобы биться и защищаться. Пока за счет этого получают преимущество. Второй тур будет таким же. В плане качества и зрелищности ничего не изменится.

Андрей Гордеев: Так быстро судить не стоит. Мы понимаем, что пауза была достаточно большой. Качество пока не идеальное, скажем так. Но команды неплохо готовы. Были интересные игры. Все равно получили удовольствие. Даже от 0:0 в Питере.

«Пари НН» — «Краснодар»

Нижний Новгород. 7 марта. 18:00 мск

— Игорь Корнеев категорично высказался о шансах краснодарцев на «золото», вернее их отсутствие. Такое тягостное впечатление от ничьей с «Крыльями», или реальная оценка состава?

Р.Г.: Реальная оценка ситуации. «Краснодар» создал минимум моментов в этом матче. Ну и убери хоть Кордобу, хоть Сперцяна, это очень сильно бьет по атакующим амбициям команды.

А.Г.: Как правило «Краснодар», не знаю уж почему, начинает после паузы не столь убедительно. По большому счету это всегда касается всех лидеров. У краснодарцев хороший состав, кто бы там что ни говорил. Но не под первое место. Все равно фаворит «Зенит».

— Травму Эдуарда Сперцяна трудно недооценивать. Насколько его способен заменить Козлов?

Р.Г.: У меня ощущение, что Козлова в Краснодаре больше воспринимают, как флангового футболиста. Поэтому абсолютно не уверен, что именно он станет заменой Сперцяну. Как конкретно в матче с «Пари НН», так и вообще в ближайших турах. А пропускать ему, видимо, месяц, никак не меньше.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

— «Краснодар» с учетом конца прошлого года забил лишь первый мяч за пять матчей. Системный кризис атаки?

Р.Г.: Надо понимать, что футбол Мусаева и его предшественника Ивича совсем разный. И, конечно, состав не ровень по подбору атакующих игроков тому, который был при Кононове, — с Мамаевым, Перейрой, Ари, Смоловым куда моложе. Сегодняшний «Краснодар» нельзя воспринимать, как суператакующую команду, и ждать от них 3-4 гола в каждом матче. Нынешний состав — абсолютно не та концентрация творческих игроков. Сейчас в моем восприятии команда больше «низовая», чем «верховая». Очень дисциплинированная, организованная, которая хочет владеть мячом, но не «разрывает» своих соперников.

А.Г.: Не думаю. Еще раз говорю, после паузы «Краснодару» всегда требуется какое-то время. С чем это связано, пусть они разбираются. Это же не в первый раз, к сожалению. Тем не менее все заложенные принципы видны и сейчас — им нравится играть в атакующий футбол, в контроль мяча. Рано, или поздно должны себя проявить. Мне нравится молодежь «Краснодара». Состав голодный, еще ничего не добившийся, но уже сформировавшийся. Мусаев мне импонирует, как специалист. Поборются и сейчас, шороху наведут. Этот матч выиграют.

— Если говорить о Нижнем, то сходу забили два новичка — Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров. Лучшая селекция, выходит там, а не у «Спартака», или «Зенита»?

Р.Г.: Здесь без доли иронии надо сказать о том, что она самая масштабная. Нижний подписал игроков больше, чем кто бы то ни было. Поэтому было понятно, что новички будут себя проявлять. И количество сразу перешло в качество.

А.Г.: Что забивают наши ребята, это всегда здорово. Что им нужно было что-то поменять, понятно. Поменяли, забили, заявили о себе. Что будет дальше, вопрос. Ответ на него получим в следующих матчах.

— Кокшарову сейчас играть против своего клуба. Иногда бывает в плюс, иногда в минус. На сей раз что?

Р.Г.: Это исключительно работа Гончаренко, который его прекрасно знает, тренировал в «Краснодаре» еще совсем молоденького. Теперь сразу здорово интегрировал в состав — «гол+пас» в первом матче. Интрига!

А.Г.: Испытал на себе. Все равно внутри что-то остается. Желание доказать, понятно, присутствует. Может быть, я чего-то стою. Но исподволь проявляется. Всегда, когда игрок перешел, испытывает какое-то новое чувство.

— И все же «Краснодар» три очка возьмет, или Виктор Гончаренко со своими бывшими при его характере особенно крепко бьется?

Р.Г.: Гончаренко в качестве тренера «Пари НН» будет со всеми крепко биться, поскольку этой команде такой подход к делу в первую очередь необходим. Но при предыдущем тренере Иличе она вообще не понимала, как атаковать. Позиционного нападения не было и близко, контратак практически тоже. А сегодня Виктор Михайлович дает баланс. Да, завтра много времени проводить без мяча и в обороне придется. Но знают, что делать в момент перехвата. Это отличает команду от предыдущей версии.

Как вижу, будет тяжелая, очень вязкая игра. «Краснодару» против соперников, которые играют в пять защитников, всегда непросто. Са и Бачи здорово используют пространство, в этом козырь нынешней команды Мусаева. Но Гончаренко в первую очередь сделает все, чтобы именно этого пространства лишить. И сам будет контратаковать. Поэтому, если говорить о прогнозе, такой формат игры не подразумевает большого количества забитых мячей.

Прогнозы и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»

А.Г.: В этом матче, очевидно, «Краснодар» должен победить. Притом, что Гончаренко, как тренер-тактик один из лучших в нашем футболе.

«Факел» — «Зенит»

Воронеж. 8 марта. 14:30 мск

— В матче с ЦСКА «Зенит» отдал инициативу, даже на своем поле и даже при счете 0:0, так ведь?

Р.Г.: Первый тайм у «Зенита» был очень плохой. Вот это решение выйти в центре поля с Дркушичем и Барриосом... У меня ощущение, что Семак готовился под соперника, который сконцентрировал четырех игроков в центральной зоне, плюс еще два нападающих. И поставил в опорной зоне двух разрушителей. Окей, может быть в плане сдерживания заход понятен, но он не сработал. Поэтому у Койта были два эти эпизода в первом тайме, через центральную зону. Но как только «Зенит» отправил Дркушича в защиту, вышел Зделар и другие замены произошли, игра поменялась.

Просто думаю, что Семак на примере первого тайма увидел, что не надо играть с Дркушичем и Барриосом в опорной зоне. Это не работает и сильно бьет по атакующему потенциалу «Зенита». С такими двумя центральными полузащитниками выходить из обороны просто невозможно. Они разрушители, а не креативщики. Думаю, что больше к такому варианты в стартовом составе не будет возвращаться в этом сезоне.

А.Г.: ЦСКА более сбалансирован. «Зенит» сейчас перестраивается. Но «Зенит», как мне кажется, в любом случае найдет себя.

«Зенит» — ЦСКА

— Проблемы в обороне у «Зенита» никуда не исчезли, пусть даже не было пропущено мячей?

Р.Г.: На мой взгляд, сегодня главная проблема — атака. «Зенит» может и пропускать один или даже больше, но сам должен забивать три. А в этом сезоне постоянные страдания, когда команда владеет мячом. И если против нее еще встают в обороне, это вообще финиш. Мы видим, что из матча в матч в конце выходят Ерохин и Соболев, чтобы просто «грузить» в чужую штрафную. Это абсолютное доказательство того, что за большую часть игры «Зенит» создать ничего не может, и прибегает к этой мере, когда деваться некуда.

А.Г.: По мне «Зенит» всегда борется сам с собой. Он фаворит надолго, это не обсуждается. Но все равно есть некие страхи, сомнения. Думаю, переборют и на сей раз. Стабильность есть, управление клубом без вопросов. Но когда лучшее враг хорошего, начинается какая-то история. Что есть шероховатости, проблемы, так без этого никуда. Нормально.

— Очередные «нырки» Александра Соболева — это уже клинический случай? Как на них раздевалка реагирует, или исходят из того, а в друг дадут?

Р.Г.: Мне показались его нырки наивными и глупыми. Когда есть VAR, обмануть судью таким образом невозможно. А здесь, если брать последний эпизод, Иванов сразу принял правильное решение. Поэтому ничего не смотрели. И он должен был еще сразу показать ему желтую карточку за откровенную и наглую симуляцию. Но не сделал этого.

А.Г.: Ищет он себя. Видно желание большое доказать, это мне импонирует. Другое дело, что сложилась такая аура, поэтому пенальти не будут ставить. Но у нас не хватает таких форвардов. Он — качественный парень. Подходит ли «Зениту», или нет, трудно обсуждать. Это уже свершившийся факт. Семаку решать, как лучше его использовать. Но в любом случае парень хочет доказать всем, и в первую очередь самому себе. Обрубать концы, и отдавать в аренду я бы его не стал. Все равно поможет.

— Без Клаудиньо и Вендела «Зенит» абсолютно другой. Недооценили потери окончательные и временные?

Р.Г.: Клаудиньо, мне кажется, нужно было отпускать еще раньше. С ним вообще не стоило переподписывать контракт. Как показала практика, это пошло во вред клубу.

А.Г.: Сто процентов это влияет на игру команды. Но сейчас лидеры вернутся, и все встанет на свои места. Правильно подмечено, на сегодня Клаудиньо тоже невозможно заменить.

— Возвращение Вендела после дисквалификации сильно изменит игру?

Р.Г.: Если захочет Семак, он выйдет. А в принципе он не может этого не захотеть. Именно против «Факела» будет интересно посмотреть на «Зенит». Мне кажется, это тот редкий случай, когда надо начать матч с Соболевым и Ерохиным в стартовом составе. Потому что «Факел» что в гостях что дома, особенно дома, это супербоевая команда. Играть против него больно в прямом смысле слова. Жесткий, игроки всегда идут в стыки, мало думают, чем это закончится. Всегда играют до конца. И если по нынешней погоде на искусственное поле выпустить кучку бразильцев, это вряд ли даст результат. В этом матче «Зениту» нужны мужики, а не творцы. Только так они могут «Факел» переиграть.

А.Г.: Да. Игрок сильный, что там говорить. Именно тот, который приносит очки.

— Луис Энрике опять не выйдет?

Р.Г.: Думаю, нет. Поскольку он был травмирован, выходить на искусственное поле нет смысла. Очень большой риск. Его сразу «отоварят». Плюс очень специфическая нагрузка на мышцы, которую он никогда не получал.

А.Г.: Нет. На синтетике тем более. Будут беречь.

«Зенит» — ЦСКА

— «Факел», показалось, не лучшим образом готов физически, хотя обычно это конек Дмитрия Пятибратова?

Р.Г.: Мне не показалось, что они как-то провисли в плане физической готовности. Скорее эмоционально. Заведенные, видят поле, бегут. Успевают назад закрывать зону при потере мяча. Им не хватает качества. Слышал, что говорил капитан «Факела» Квеквескири, дескать мы создали кучу моментов и не забили. Вот для того, чтобы этого не было, нужны качественные футболисты впереди. Те, кто нанесут удар, чтобы этот мяч в ворота попадал. А в плане самоотдачи и готовности к воронежцам вопросов нет.

А.Г.: Я бы не сказал. Просто не увидели какой-то жизни в команде с «Химками». Ну, и реализации не хватило. «Факел» — хорошая, самобытная команда, с прекрасными болельщиками. Сам два года там проиграл. Футбольный абсолютно город. Но надо искать что-то еще.

Прогнозы и ставки на «Факел» — «Зенит»

— «Зенит» может продолжить терять очки и в Воронеже?

Р.Г.: На мой взгляд, да. Для «Зенита» это будет очень непростая игра. Если вдруг победит, это нужно воспринимать как чудесные три очка. «Факел» побьется.

А.Г.: Нет.

«Динамо Москва» — «Динамо Махачкала»

Москва. 8 марта. 19:30 мск

— Как строить атаку без Константина Тюкавина?

Р.Г.: Тут первый вопрос, что делать команде, которая постоянно теряет мяч без каких бы на то оснований. Схема меняться не будет. Вместо Тюкавина выйдет Маухуб. Но мы же видели матч в Ростове! В первую очередь — это сразу три чудовищные ошибки в обороне за первые пять минут игры. С этого надо начинать, от печки. «Динамо» абсолютно «плывет» в оборонительных действиях. И это зависит не только от защитников, а от всех эшелонов, так скажем. Проблема куда важнее, чем потеря Тюкавина.

А.Г.: Сложно будет. Но все равно должны справляться, конкретно в этой игре. Знаем оборону «Динамо», прессинг. Здесь ничего не изменится. Додавят, думаю, и без Тюкавина.

— Почему даже с ним и в лучшем составе совсем не получилась игра в Ростове?

Р.Г.: Потому что «Ростов» очень хорошо физически готов, как и всегда. Он побежал на техничных динамовцев, и те не понимали, что делать в этой ситуации. Нет времени, чтобы получать мяч. Многие футболисты стоят на месте вместо того, чтобы открываться в те зону, которые «Ростов» всегда оставляет. Плюс игра наверху не в их пользу. Мы это видели еще в том году, когда в Москве ростовчане смотрелись лучше.

А.Г.: В первую очередь надо отдать должное хозяевам. Даже в отсутствии Валерия Георгиевича, ребятам есть, что доказывать. Честно говоря, думал, что «Динамо» проявит себя в большей степени. Похоже, некий кризис.

— Марцел Личка и впрямь может быть отставлен уже в марте, как пишут всезнающие агенты-инсайдеры?

Р.Г.: В марте нет. Думаю, что к лету.

А.Г.: Для этого «Динамо» должен потерять очки. Этот матч и следующий будут лакмусовой бумажкой. Клуб с амбициями. Не станет себе позволять слишком много на ровном месте.

— По вашим ощущениям команда за чешского тренера бьется?

Р.Г.: Мне кажется, Личка совершенно точно тот тренер, который вызывает симпатию у футболистов «Динамо».

А.Г.: Сложно сказать. Когда команда начинает биться за тренера, это плохой знак. Она должна играть, и выполнять его требования. А если биться за кого-то, уже неправильно.

— «Махачкала» традиционно неуступчива. Но в атаке все же будет скорее «ноль»?

Р.Г.: Нет. Вспомните хоть один матч, когда у соперника «Динамо» не было моментов. Будут реализовывать контратаки, так вообще могут выиграть. С другой стороны, если у «Динамо» пойдет круговерть с Бителло в стартовом составе... Когда выйдут все лучшие атакующие силы, которые сейчас есть у Лички, в лице Карраскаля, Гладышева, Н Гамале, Чавеса, Артура, тогда и в атаке могут много создать. Даже без Тюкавина.

А.Г.: Да почему? Все равно будут забитые мячи однозначно в этом матче.

— Нулевую ничью исключаем?

Р.Г.: Исключаю. Верю в лучшее. Люблю в футболе голы.

А.Г.: Думаю, не будет. Есть процент ничьей, но динамовцы должны дожимать.

Прогнозы и ставки на «Динамо Москва» — «Динамо Махачкала»

— Динамовцы все матчи у махачкалинцев в новейшей истории выигрывали. Вы вообще как именно к статистике прошлых лет относитесь?

Р.Г.: Абсолютно неважно, будь то прогноз, тренер, или футболисты, которые готовятся к предстоящему матчу. Вообще не имеет никакого значения история противостояния команд. Имею в виду чисто цифры. То есть, может быть, они в первом круге где-то поругались, тогда да. Вот эти человеческие истории переносятся на следующие встречи. Но факт, что какая-то команда не выигрывает у другой пять матчей подряд, вообще не имеет никакого значения.

А.Г.: Не имеет ни малейшего.

«Рубин» — «Спартак»

Казань. 9 марта. 19:30 мск

— «Спартак» с «Оренбургом», согласитесь, не впечатлил?

Р.Г.: В первом тайме вообще, поскольку оренбуржцы очень организованно действовали. Но при этом не осели в своей штрафной. Как любая умная команда, которая уступает в классе сопернику, создавала ему проблемы раньше. Если против тебя владеют мячом 70 процентов, а ты сядешь глубоко, то рано или поздно пропустишь гарантировано. Пока были силы у гостей и равные составы, они абсолютно справлялись со «Спартаком».

А.Г.: Пока да. Все-таки хочется больше ярких моментов. Состав позволяет рассчитывать.

— До гола ведь и моментов у спартаковцев не было вовсе?

Р.Г.: Не было. За счет того, что «Оренбург» прекрасно действовал.

А.Г.: Практически, да. Но хорошую команду это и отличает. Не надо феерить. Только реализовывать. В этом смысле мне «Спартак» понравился. Как только создали, сразу забили.

— Пабло Солари и Левая Гарсия за короткое время что-то дали вам для их оценки?

Р.Г.: Солари я знаю по Аргентине. Это очень интересный футболист. Гарсия для меня абсолютная загадка. Сам факт, что из чемпионата Греции можно купить кого-то за 18 миллионов евро, уже странен. Для игрока, которого знает какой-то узкий круг специалистов. Тем более, покупают на позицию, где есть Угальде прямо здесь и сейчас.

А.Г.: Пока надо больше времени, чтобы понаблюдать.

— Как им все же найдется место в основе, или нормальная ситуация для начала?

Р.Г.: Мне кажется, что в «Спартаке» смотрят на ситуацию более глубоко, с вероятно выгодной продажей Угальде летом. Тогда это классная покупка Гарсии, чтобы человек адаптировался именно в этих климатических условиях, а потом стал основным нападающим. Нельзя совершить самое крупное приобретения в истории клуба, не планируя, что этот футболист не будет играть в стартовом составе. Но мне кажется, что у «Спартака» вот этот феномен семи побед подряд случился исключительно благодаря постоянству схемы и стартового состава. Как только Станкович перестал менять игроков, определился с каждой позицией на поле, это дало такой результат. Поэтому не понимаю, зачем сейчас ему играть по другой схеме, будет только в минус.

А.Г.: Конечно, нормальная ситуация. Даже не надо рефлексировать на эту тему.

Наиль Умяров

— Наиль Умяров стал куда как больше играть строго вперед, или только так кажется?

Р.Г.: Умяров по первой игре больше запомнился своей сумасшедшей работоспособностью, отдачей. Для меня Умяров — это вообще футболист не про креатив. Там тогда Пруцев, или в большей степени даже Литвинов. А Умяров должен заниматься своим делом. Ничего в моем представлении по этой игре о нем не поменялось.

А.Г.: Он системный вообще парень, я его очень хорошо знаю. Лет достаточно, и пора уже начать проявлять все качества, которые есть. Здесь сыграл на уровне.

— Спортивный директор Фрэнсис Кахигао не видит надобности в крайнем защитнике. А вы?

Р.Г.: А я вижу. Денисов мне нравится. А вот на на место левого либо вместо Рябчука, либо для конкуренции, был нужен. Притом уже сейчас, этой зимой.

А.Г.: Со спортивными директорами трудно спорить. Здесь надо посмотреть.

— Рашид Рахимов сказал, что у «Спартака» есть слабые стороны. Какие в первую очередь?

Р.Г.: Зная хорошо Рашида Маматкуловича, понимаю, что он никогда не воспринимает слабым местом какого-то конкретного футболиста. Всегда внимательно изучает переход из обороны в атаку, и наоборот. Он точно там что-то увидел.

А.Г.: Ну, Рашид Маматкулыч готовится к игре. Лучше нас знает.

— «Рубин» очень бледно выглядел в Грозном. Какая вообще у команды мотивация на остаток сезона?

Р.Г.: Боюсь, что сомнительная, притом что сказал о Рахимове. Тем более учитывая тот факт, что «Рубин» не приобрел ни одного футболиста. Являясь при этом вполне платежеспособной единицей. И это явно нервирует Рашида. Любой тренер хочет, чтобы приходили более сильные футболисты. Если руководство «Рубина» хочет видеть атакующий футбол, значит нужно повышать качество игроков.

А.Г.: Мне кажется, там по максимуму.

— Всего 30 процентов владения мячом в Грозном — это ведь катастрофа даже для «Рубина»?

Р.Г.: Удивительно хорошо и круто сыграл «Ахмат» в том матче. Для Рахимова, думаю, был сюрприз, что его команда настолько мало владела мячом.

А.Г.: Это все от лукавого. Раньше и «Рубин» при Бердыеве не владел, но играл-то на самом деле в атакующий футбол. После «Барселоны» их вообще считали сами креативными. Вот сейчас как раз «Рубин» более прагматичен, более закрыт. Схематичен в своем проявлении. Раскрываться в этом матче им точно не стоит.

— Как на команде скажется пост в Рамадан, который соблюдают шесть футболистов, включая Мирилинда Даку?

Р.Г.: Мой опыт общения с тренерами, как с Григоряном, у которого многие соблюдали пост, так и с Рашидом... Уж Рахимов после «Ахмата» точно знает, что это не очень сильно влияет на команду.

А.Г.: Большая проблема, на самом деле. По своему опыту скажу... С одной стороны хорошо, когда есть внутри коллектива такая вера в Бога. С другой — совмещать это очень сложно. Много делалось и делается, уверен, для решения. Убеждать, воздействовать. Но все это непросто. На организм влияет.

Прогнозы и ставки на «Рубин» — «Спартак»

— «Рубин» с разгромными счетами проиграл большим командам дома в первой части сезона. Не в привычках Рашида Маматкуловича сэкономить энергию на таких матчах и сосредоточиться на себе равных?

Р.Г.: Приберегать игроков точно не будет. Это всего второй тур после паузы. По иному это будет очень странно воспринято. А что с «Динамо» и «Зенитом» там эти 0:5 и 0:4 были вообще не по игре. Хоть смейтесь, хоть нет.

А.Г.: Мы часто это обсуждаем с тренерами. Вроде бы так правильно. Есть определенная стратегия. Но каждая игра для футболиста — это вызов. Поэтому крайне редко редко жертвуем какими-то играми. Уж точно не со «Спартаком».

— И все же самый тяжелый для команд из лидирующей группы матч тура этот?

Р.Г.: Мне кажется, в этом туре удивительная ситуация, когда будет сложно каждому из трех лидеров. «Краснодар» без Сперцяна против организованного «Пари НН». «Зенит» без поставленной игры в атаке против бьющегося «Факела». И «Спартак» против отлаженного «Рубина». Не исключаю, что если два из трех этих матчей завершатся вничью. Абсолютно равные шансы вырваться вперед.

А.Г.: Чаще всего оступаемся на маленьких камушках. Вот в этом задача и состоит, чтобы уберечься от этих мыслей, не смотреть раньше времени на турнирную таблицу.