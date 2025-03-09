Перед очной встречей с «Барселоной» в Примере «Атлетико» может получить преимущество, но для этого команде Симеоне необходимо победить. Тогда они опередят «каталонцев» на 2 пункта, возглавив таблицу.
В прошлых двух турах «Атлетико» одержал две сухие победы, обыграв «Валенсию» и «Атлетик» Бильбао. «Хетафе» при этом уступил в двух играх подряд. Также «горожане» проиграли «Атлетико» в первом круге чемпионата и со счетом 0:5 уступили им в Кубке Испании. Так что все говорит в пользу столичного клуба.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры: 5.50 на победу «Хетафе», 1.85 на победу «Атлетико», 3.30 на ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что будет нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Атлетико» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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