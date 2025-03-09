9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» располагается в нижней части таблицы Примеры. Клуб идет на 14-м месте. Набрано 30 очков. У «Хетафе» 7 побед, 9 ничьих и 10 поражений.

Последние матчи: В двух последних матчах «Хетафе» потерпел поражения. Ранее команда уступила «Бетису» (1:2) и «Леганесу» (0:1).

В последних пяти матчах у «Хетафе» две победы и три поражения. У клуба не было ни одной ничьи.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Хетафе» не отличается стабильностью. Сейчас главная задача для команды — сохранить прописку в Примере.

Отрыв «Хетафе» от зоны вылета составляет шесть очков. Клубу важно удачно отыграть оставшуюся часть сезона и остаться в элитном дивизионе.

Стоит отметить, что в 2025 году «Хетафе» еще не выигрывал на своем поле. Последняя домашняя победа зафиксирована 9 декабря, когда удалось одолеть «Эспаньол» (1:0).

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» на текущий момент идет вторым в таблице Ла Лиги. У клуба 56 набранных очков.

«Атлетико» одержал 16 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко.

Последние матчи: В марте «Атлетико» проиграл мадридское дерби. Команда Диего Симеоне в Лиге чемпионов уступила в гостях «Реалу» со счетом 1:2.

В текущем месяце «Атлетико» уже успел победить. Мадридский клуб 1 марта в родных стенах взял верх над «Атлетиком» из Бильбао (1:0). Единственный гол забил Хулиан Альварес.

Состояние команды: «Атлетико» борется за золотые медали. У команды очень плотный график. Ранее «матрасники» провели тяжелейший матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

В Ла Лиге «Атлетико» не проигрывает в гостях с 18 января. Тогда столичный клуб на выезде уступил «Леганесу» со счетом 0:1.

В первом круге «Атлетико» дома одолел «Хетафе» 1:0. Совсем недавно команды встречались в рамках Кубка Испании. 4 февраля «матрасники» разгромили соперника со счетом 5:0.

В предстоящей встрече букмекеры считают «Атлетико» фаворитом. «Хетафе» последний раз отбирал очки у «матрасников» в декабре 2023 года.

Статистика для ставок

В 2025 году «Хетафе» еще не побеждал на своем поле

В Ла Лиге «Атлетико» не проигрывает в гостях с 18 января

В первом круге «Атлетико» дома одолел «Хетафе» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.45.

Прогноз: «Атлетико» является фаворитом матча. Команда борется за золото, поэтому нужно думать только о победе. «Матрасникам» удастся завоевать три очка. В матчах с «Хетафе» подопечные Диего Симеоне редко оступаются.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.92

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды преуспеют в атаке и забьют друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.35