Энрике: Нам нечего терять в матче с «Ливерпулем»

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Думаю, мы будем в лучшей форме из всех возможных. Нам нечего терять. У нас только одна цель, и это победа. За ней мы и отправляемся.
В футболе возможны сюрпризы. Да, мы были расстроены после первой игры, но мы все проанализировали и победи "Ренн", тяжелого соперника, и это обнадеживает.
Повторюсь, нам нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно», — цитирует Энрике Evening Standard.
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Напомним, в первой игре «Ливерпуль» на выезде переиграл «ПСЖ» со счетом 1:0.