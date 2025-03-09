Энрике: Нам нечего терять в матче с «Ливерпулем»

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче св Лиге чемпионов.

«Думаю, мы будем в лучшей форме из всех возможных. Нам нечего терять. У нас только одна цель, и это победа. За ней мы и отправляемся.

В футболе возможны сюрпризы. Да, мы были расстроены после первой игры, но мы все проанализировали и победи "Ренн", тяжелого соперника, и это обнадеживает.

Повторюсь, нам нечего терять, и благодаря этому мы еще опаснее, чем обычно», — цитирует Энрике Evening Standard.

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Напомним, в первой игре «Ливерпуль» на выезде переиграл «ПСЖ» со счетом 1:0.