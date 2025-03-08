приметв матче 27-го тура испанской Примеры, который состоится 8 марта в 23:00 мск.

Команда Ханси Флика показывает лучшие результаты в Примере на данном отрезке сезона. «Каталонцы» лидируют с 57 очками после шести побед подряд.

«Барселона» имеет хорошие шансы на продление серии, так как дома она практически всегда обыгрывает «Осасуну». Однако стоит напомнить, что в первом круге сезона «памплонцы» выиграли у себя дома 4:2. Как бы там ни было, «Осасуна» сейчас не в той форме, чтобы тягаться с «Барсой». Она не выигрывает уже 5 матчей во всех турнирах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.30. Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.24, тогда как на победу «Осасуны» они дают 10.5.

Искусственный интеллект ставит на «каталонцев» и их победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.