Команда Ханси Флика показывает лучшие результаты в Примере на данном отрезке сезона. «Каталонцы» лидируют с 57 очками после шести побед подряд.
«Барселона» имеет хорошие шансы на продление серии, так как дома она практически всегда обыгрывает «Осасуну». Однако стоит напомнить, что в первом круге сезона «памплонцы» выиграли у себя дома 4:2. Как бы там ни было, «Осасуна» сейчас не в той форме, чтобы тягаться с «Барсой». Она не выигрывает уже 5 матчей во всех турнирах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.24, тогда как на победу «Осасуны» они дают 10.5.
- Искусственный интеллект ставит на «каталонцев» и их победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.
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