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    «Барселона» — «Осасуна»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Барселона» примет «Осасуну» в матче 27-го тура испанской Примеры, который состоится 8 марта в 23:00 мск.

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    Команда Ханси Флика показывает лучшие результаты в Примере на данном отрезке сезона. «Каталонцы» лидируют с 57 очками после шести побед подряд.

    «Барселона» имеет хорошие шансы на продление серии, так как дома она практически всегда обыгрывает «Осасуну». Однако стоит напомнить, что в первом круге сезона «памплонцы» выиграли у себя дома 4:2. Как бы там ни было, «Осасуна» сейчас не в той форме, чтобы тягаться с «Барсой». Она не выигрывает уже 5 матчей во всех турнирах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

    • Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.24, тогда как на победу «Осасуны» они дают 10.5.

    • Искусственный интеллект ставит на «каталонцев» и их победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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