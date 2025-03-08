В рамках матча 27-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Осасуну». Поединок пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы занимают 1-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе после 26-и туров. «Барселона» опережает «Атлетико» на 1 балл.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» играют супер-результативно в нынешнем сезоне. Команда забила 71 гол за 26 встреч — это лучший показатель в лиге с огромным отрывом.

Последние матчи: В прошлом поединке «Барселона» обыграла «Бенфику» (1:0) в Лиге чемпионов. Матчем ранее команда разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

«Барселона» победила в последних 6-и матчах Примеры. За этот отрезок команда обыгрывала «Лас-Пальмас» (2:0), «Райо Вальекано» (1:0), «Севилью» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Валенсию» (7:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» продолжает бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Каталонцы в последнем туре воспользовались осечками конкурентов и выбились на вершину таблицы.

В составе «Барселоны» продолжает «зажигать» Роберт Левандовский, который возглавляет список лучших бомбардиров Примеры. За 25 встреч в чемпионате Испании поляк забил 21 гол и сделал 2 голевые передачи.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции Примеры, набрав 33 очка за 26 туров. «Осасуна» отстает от зоны еврокубков на 5 баллов.

В гостях команда выступает далеко не лучшим образом. «Осасуна» занимает по этому показателю 16-е место в лиге, команда набрала 9 очков из 36-и возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Валенсией» (3:3), забив все 3 гола еще в 1-м тайме. До этого «Осасуна» уступила «Сельте» (0:1).

Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Осасуна» поделила очки с «Реалом» (1:1), «Мальорко» (1:1), а также проиграла «Реал Сосьедад» (0:2).

Не сыграет: Аймар Орос из-за травмы.

Состояние команды: «Осасуна» имеет реальную возможность ворваться в зону еврокубков, если команда действительно будет продолжать набирать очки. Единственное, что им необходимо чуть чаще побеждать.

«Осасуна» громила «Барселону» в последней очной встрече со счетом 4:2. Команда уже вела в счете 2:0 в 1-м тайме. Сможет ли на сей раз «Осасуна» добиться успеха? На чужом поле это будет сделать куда сложнее.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывает на протяжении 16-и последних матчей

«Осасуна» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В последней очной встрече «Осасуна» обыграла «Барселону» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселона» — 1.22, победа «Осасуны» — 10.50, ничья — за 7.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами -1.35 и 3.45 соответственно.

Прогноз: «Реал» оступился на «Осасуне», а «Барселона» сможет победить и набрать важные очки.

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.30.

Прогноз: «Барселона» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1.5 больше в 1-м тайме за 1.75.