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    «Барселона» уничтожит соперника?!

    «Барселона» — «Осасуна»: прогноз и ставка на Примеру 8 марта 2025 года

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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    В рамках матча 27-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Осасуну». Поединок пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Марта 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы занимают 1-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе после 26-и туров. «Барселона» опережает «Атлетико» на 1 балл.

    Стоит отметить, что «сине-гранатовые» играют супер-результативно в нынешнем сезоне. Команда забила 71 гол за 26 встреч — это лучший показатель в лиге с огромным отрывом.

    Барселона — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Барселона» обыграла «Бенфику» (1:0) в Лиге чемпионов. Матчем ранее команда разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

    «Барселона» победила в последних 6-и матчах Примеры. За этот отрезок команда обыгрывала «Лас-Пальмас» (2:0), «Райо Вальекано» (1:0), «Севилью» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Валенсию» (7:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Барселона» продолжает бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Каталонцы в последнем туре воспользовались осечками конкурентов и выбились на вершину таблицы.

    В составе «Барселоны» продолжает «зажигать» Роберт Левандовский, который возглавляет список лучших бомбардиров Примеры. За 25 встреч в чемпионате Испании поляк забил 21 гол и сделал 2 голевые передачи.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции Примеры, набрав 33 очка за 26 туров. «Осасуна» отстает от зоны еврокубков на 5 баллов.

    В гостях команда выступает далеко не лучшим образом. «Осасуна» занимает по этому показателю 16-е место в лиге, команда набрала 9 очков из 36-и возможных на своем поле.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Валенсией» (3:3), забив все 3 гола еще в 1-м тайме. До этого «Осасуна» уступила «Сельте» (0:1).

    Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Осасуна» поделила очки с «Реалом» (1:1), «Мальорко» (1:1), а также проиграла «Реал Сосьедад» (0:2).

    Не сыграет: Аймар Орос из-за травмы.

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    Состояние команды: «Осасуна» имеет реальную возможность ворваться в зону еврокубков, если команда действительно будет продолжать набирать очки. Единственное, что им необходимо чуть чаще побеждать.

    «Осасуна» громила «Барселону» в последней очной встрече со счетом 4:2. Команда уже вела в счете 2:0 в 1-м тайме. Сможет ли на сей раз «Осасуна» добиться успеха? На чужом поле это будет сделать куда сложнее.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» не проигрывает на протяжении 16-и последних матчей

    • «Осасуна» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

    • В последней очной встрече «Осасуна» обыграла «Барселону» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселона» — 1.22, победа «Осасуны» — 10.50, ничья — за 7.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами -1.35 и 3.45 соответственно.

    Прогноз: «Реал» оступился на «Осасуне», а «Барселона» сможет победить и набрать важные очки.

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.30.

    Прогноз: «Барселона» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1.5 больше в 1-м тайме за 1.75.

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    «Барселона» — «Осасуна»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 08.03.202523:00. «Барселона» уничтожит соперника?!
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