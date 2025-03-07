«Ягеллония» разгромила «Серкль», а «Рапид» одолел «Борац» в ЛК

Завершились четыре матча 1/8 финала Лиги конференций.

В одной из встреч «Ягеллония» обыграла «Серкль» со счетом 3:0.

В составе польской команды дубль оформил Афимику Пулулу, забив свои голы на 69-й минуте с пенальти и на 78-й минуте.

Еще один гол записал на свой счет Тарас Романчук на 75-й минуте.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Ягеллония — Серкль Брюгге 3:0 Голы: 1:0 Афимико Пулулу (пенальти) (69'), 2:0 Тарас Романчук (75'), 3:0 Афимико Пулулу (78') Ягеллония: Славомир Абрамович, Энсо Эбосс, Матеуш Скшипчак, Жоау Моутинью, Леон Флак (Тарас Романчук, 61'), Ярослав Кубицкий (Томаш Силва, 85'), Дарко Чурлинов (Кристоффер Хансен, 61'), Хесус Имас, Афимико Пулулу, Norbert Wojtuszek (Душан Стойинович, 10'), Miki Villar (Oskar Pietuszewski, 85') Серкль Брюгге: Максим Делань, Тибо Сомерс, Флавиу Назинью (Гари Манье, 68'), Лука Перрен (Христиан Равич, 46'), Ибраим Диаките, Фелипе Аугусто (Парис Бруннер, 84'), Алан Минда (Erick Nunes, 68'), Лоуренс Агекум (Нильс де Уайлд, 76'), Абу Франсис, Эдгарас Уткус, Маламин Эфекель Предупреждения: Абу Франсис (24'), Леон Флак (40'), Абу Франсис (59'), Miki Villar (62'), Ferdinand Feldhofer (77')

В параллельном матче «Целе» одолел «Лугано» со счетом 1:0.

Единственный гол у словенской команды забил Тамар Светлин на 23-й минуте.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Целе — Лугано 1:0 Гол: 1:0 Тамар Светлин (23') Целе: Рикардо Силва, Хуанхо Ньето, Клемен Неманич, Жан Карничник, Марк Забуковник, Логан Делорье-Шобе, Свит Сешлар, Марио Квесич (Марко Дулка, 46'), Тамар Светлин (Нино Коутер, 88'), Армандас Кучис (Эдмилсон Фильо, 84'), Lukasz Bejger (Дамьян Вуклисевич, 72') Лугано: Амир Саипи, Мильтон Валенсуэла, Маттия Дзанотти, Альбиан Хайдари, Ларс Лукас Маи, Ренато Штеффен, Анто Гргич, Антониос Пападопулос, Маттиа Боттани (Янис Симиньяни, 80'), Георгиос Куциас (Кацпер Пшибылко, 62'), Mohamad Belhadj Mahmoud Предупреждения: Альбиан Хайдари (16'), Армандас Кучис (52'), Маттиа Боттани (59') Удаление: Антониос Пападопулос (90 + 1')

Еще в одном поединке «Пафос» оказался сильнее «Юргордена» (1:0).

На 65-й минуте полузащитник кипрской команды Муамер Танкович забил единственный гол.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Пафос — Юргорден 1:0 Гол: 1:0 Муамер Танкович (65') Пафос: Ивица Ивушич, Давид Гольдар (Звонимир Шарлия, 64'), Деррик Люккассен, Хонатан Сильва (Костас Пилеас, 86'), Бруно Кабрера, Пепе, Кен Сема (Жоау Коррейя, 64'), Иван Шуньич, Влад Драгомир, Хайро (Андерсон, 64'), Муамер Танкович (Мислав Оршич, 80') Юргорден: Кэйта Косуги, Адам Штоль, Нино Жугель (Хампус Финнделл, 61'), Расмус Шуллер (Даниэль Стенссон, 73'), Токмак Нгуен, Оскар Фаллениус (Аугуст Приске, 83'), Тобиас Гулликсен, Patric Aslund (Сантери Хаарала, 73'), Jacob Une, Miro Tehno (Маркус Даниэльссон, 73'), Malkolm Nilsson Safqvist Предупреждения: Деррик Люккассен (85'), Костас Пилеас (90 + 3')

«Борац» сыграл вничью с «Рапидом» (1:1).

Команда из Австрии открыла счет на 34-й минуте благодаря голу Диона Белё.

На 90+2-й минуте «Борац» сумел сравнять счет, отличился Давид Вукович с пенальти.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Борац — Рапид Вена 1:1 Голы: 0:1 Дион Белё (34'), 1:1 Дэвид Вукович (пенальти) (90 + 2') Борац: Филип Манойлович, Юрих Каролина, Виктор Роган (Александар Субич, 67'), Стефан Савич (Дэвид Чавич, 77'), Зоран Квржич (Стоян Враньеш, 77'), Санди Огринец, Бобан Николов (Срджан Граховац, 59'), Энвер Кулашин, Дэвид Вукович, Джордже Деспотович, Bart Adrianus Johannes Meijers Рапид Вена: Никлас Хедль, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Бендегуз Болла (Мориц Освальд, 73'), Дион Белё, Андрия Радулович (Маттиас Зайдль, 57'), Мамаду Сангаре, Лукас Гргич (Тобиас Боркейт, 73'), Луис Шауб, Йонас Ауэр (Jakob Scholler, 46'), Николаус Вурмбранд (Ноа Бишоф, 86') Предупреждения: Лукас Гргич (42'), Мамаду Сангаре (59'), Бендегуз Болла (61'), Юрих Каролина (73')

Ответные матчи между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги конференций состоятся 13-го марта.