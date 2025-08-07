«Лугано» — «Целе». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 7 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором «Лугано» примет «Целе». Начало игры в 21:30 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Лугано — Целе 0:0 Лугано: Амир Саипи, Ларс Лукас Маи, Айман Эль-Вафи, Эгзиян Алиоски, Антониос Пападопулос, Янис Симиньяни, Усман Думбия, Уран Бислими, Маттиа Боттани, Кевин Бехренс, Mohamad Belhadj Mahmoud Целе: Жан-Лук Лебан, Марк Забуковник, Артемиюс Тутишкинас, Лукаш Бейгер, Жан Карничник, Хуанхо Ньето, Франко Ковачевич, Никита Иосифов, Милот Авдили, Марио Квесич, Danijel Sturm

Ход матча

24' Игра возобновилась.

22' Медицинская бригада выходит на поле. Игрок «Лугано» Махмуд столкнулся с вратарём гостей в трафной площали.

21' Игрок «Целе» попадает в положение «вне игры».

19' Хуанхо Ньето нарушает правила в центре поля на игроке хозяев.

17' Присматриваются команды друг к другу, темп игры не самый высокий.

15' Пападопулос нарушает правила на Авдюли.

12' Голевой момент был у Ковачевича! После удара из центра штрафной мяч ловит вратарь «Лугано».

9' Перспективный штрафной зарабатывают хозяева.

3' Думбия нарушает правила на Квешиче, «Целе» зарабатывает штрафной удар.

2' Бислими (Лугано) бьет по воротам. Спасает ворота вратарь гостей!

1' Стартует матч!

Перед матчем

21:29 Команды вышли на поле, матч скоро начнётся.

21:20 Рассудит соперников голландский рефери Сандер ван дер Эйк.

21:15 Сегодняшний матч пройдёт в Туне на стадионе «Стокгорн-Арена», вмещающем 10000 зрителей.

Стартовые составы команд

«Лугано»: Саипи, Пападопулос, Лукас Маи, Вафи, Алиоски, Боттани, Думбия, Чиминьяни, Бислими, Бельхадж Махмуд, Беренс.

«Целе»: Лебан, Ньето, Тутышкин, Карничник, Бейгер, Квесич, Авдили, Забуковник, Ковачевич, Штурм, Иосифов.

«Лугано»

Швейцарский клуб крайне неудачно начал новый сезон, потерпев поражение в обоих матчах во внутреннем чемпионате, уступив дома «Туну» разгромно проиграв «Сьону» в гостях. В еврокубках дела не лучше: «Лугано» вылетел из квалификации Лиги Европы в двухматчевом противостоянии с румынским «Клужем». Что примечательно, во всех четырех матчах стартовавшего сезона команда Маттиа Крочи-Торти сумела забить всего лишь один гол. Явный кризис на старте сезона — пора исправляться швейцарскому гранду. Кроме того «Лугано» придётся обойтись без своего ключевого полузащитника Хайдари, который пропустит матч из-за дисквалификации.

«Целе»

«Целе», как и «Лугано», вылетел из второго квалификационного раунда Лиги Европы, уступив команде АЕК из Кипра. Всегда обидно вылетать, когда соперник забил тебе всего на один мяч больше, но в чемпионате Словении команда, хорошо известного российским болельщикам, Альберта Риеры идёт безукоризненно: три победы в трёх матчах с общим счётом 9:1. Разгоромив в последнем матче «Олимпию» из Любляны в гостях со счётом 5:0, «Целе» отправляется в Швейцарию с боевым составом и в хорошем настроении.

Очные матчи

«Лугано» и «Целе» играли друг с другом всего дважды за всю историю, и было это совсем недавно — в этом же году. Команды устроили настоящий спектакль с множеством голов, удалением, назначенным пенальти , сыграв с общим счётом 5:5 в противостоянии 1/8 Лиги Конференций, где команды сыграли с общим счётом 5:5. Тогда по пенальти дальше прошли словенцы. Таким образом, обе команды сумели победить друг друга на своём поле.