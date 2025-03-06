«Рома» выиграла 4 матча подряд. Ей также пришлось играть в стыковом раунде, где она обыграла «Порту» 3:2. На данный момент команда Клаудио Раньери набрала серию из шести матчей без поражений, 5 из которых закончились ее победой.
«Атлетик» не проигрывал 6 матчей, пока не встретился с «Атлетико» Мадрид в Примере, в матче с которым «баски» уступили 0:1.
Календарь и таблица Лиги Европы
С учетом того, что на этапе лиги команды сыграли вничью 1:1, в этот раз нам стоит ждать много борьбы и мало голов, так как теперь это уже этап плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Коэффициенты букмекеров такие: 2.38 на победу «Ромы», 3.15 на ничью, 3.35 на победу «Атлетика».
- Искусственный интеллект считает, что встреча завершится нулями на табло.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
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