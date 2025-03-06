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    Бруну Фернандеш«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 1:1. Онлайн
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    «Рома» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Атлетик Футбол Италии Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    6 марта в Риме состоится один из самых интересных поединков 1/8 финала Лии Европы, в котором «Рома» сойдется с «Атлетиком» Бильбао. Начало поединка в 23:00 мск.

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    «Рома» выиграла 4 матча подряд. Ей также пришлось играть в стыковом раунде, где она обыграла «Порту» 3:2. На данный момент команда Клаудио Раньери набрала серию из шести матчей без поражений, 5 из которых закончились ее победой.

    «Атлетик» не проигрывал 6 матчей, пока не встретился с «Атлетико» Мадрид в Примере, в матче с которым «баски» уступили 0:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    С учетом того, что на этапе лиги команды сыграли вничью 1:1, в этот раз нам стоит ждать много борьбы и мало голов, так как теперь это уже этап плей-офф.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

    • Коэффициенты букмекеров такие: 2.38 на победу «Ромы», 3.15 на ничью, 3.35 на победу «Атлетика».

    • Искусственный интеллект считает, что встреча завершится нулями на табло.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рома» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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