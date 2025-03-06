Клубв Бухаресте приметв рамках первого матча раунда 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится 6 марта в 20:45 по мск.

«Лион» отправится к непростому сопернику. ФКСБ проиграл только один из шести домашних матчей Лиги Европы. При этом у французов в последнее время игра на выезде идет не очень. Лишь после 5 игр без побед гости смогли прервать серию, разгромив 4:1 «Монпелье».

Напомним, что ФКСБ играл в стыковом раунде, где он прошел ПАОК после двух побед. «Лион» же вышел сюда напрямую, но закончил групповой этап серией ничьих.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Коэффициенты букмекеров: 4.15 на победу ФКСБ, 1.96 на победу «Лиона», 3.50 на ничью.

Искусственный интеллект уверен в победе «Лиона» с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ФКСБ — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

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