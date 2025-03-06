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    Выиграет ли в Румынии «Лион»?

    ФКСБ — «Лион»: Гости выглядят фаворитом игры, но победят ли они на выезде? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.80 и 2.15

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    Прогноз и ставки на ФКСБ — «Лион»
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    Малик Фофана
    6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы ФКСБ на своем поле сыграет против «Лиона». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 20:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ по итогам основного раунда Лиги Европы занял 11-ю позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

    Команда после этого прошла в стыковых поединках греческий ПАОК, когда после выигрыша 2:1 на выезде уверенно справилась дома со счетом 2:0.

    Стяуа — Лион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 29-го тура румынского первенства ФКСБ на чужом поле сыграл вничью со «Рапидом» Бухарест (0:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив из Бухареста находится на первой позиции и опережает своего ближайшего преследователя лишь на один балл.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Пантя, Попеску, Бирлиджа, Ликсандру и Олару, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть класс их нынешнего соперника.

    Даниэль Бирлиджа — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» по итогам основного раунда Лиги Европы занял шестую позицию с 15 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

    Команда в основном раунде турнира обыграла «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Рейнджерс», «Карабах», сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Фенербахче» и «Лудогорцем», а также проиграла «Бешикташу».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, который пришелся на 24-й тур французской Лиги 1, «Лион» на своем поле обыграл «Брест» (2:1).

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам 24-х поединков находится на шестой позиции в зоне еврокубков в отставанием на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Лион» выиграл три раза при одном поражении.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их высокий класс.

    Малик Фофана — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в в восьми последних ФКСБ не проиграл

    • в пяти последних матчах «Лиона» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Лион» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.80, победа ФКСБ — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лиона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

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