ПСЖ — «Ливерпуль»: коэффициенты на матч

5 марта в 23:00 мск начнется первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Противостояние обещает стать одним из самых ярких в розыгрыше — команды уверенно лидируют в национальных чемпионатах потому точно бросят все силы на главный еврокубок.

Неудивительно, что матч вызывает большой интерес у любителей ставок. Как какие коэффициенты подготовили букмекеры на матч ПСЖ — «Ливерпуль»:

Исход

Несмотря на то, что парижане играют дома, коэффициент на их победу очень высокие — 2.55, хотя на победу гостей еще больше — 2.80. Ничья оценена в 3.65.

Тоталы

Игра точно порадует большим количество голов, отсюда и низкие коэффициенты на ТБ 2.5: 1.65, и 2.25 на ТМ 2.5. Интереснее даже кажется ТБ 3.5 — от 2.50, при этом ТМ 3.5 — тоже довольно интересные 1.53.

Если смотреть тоталы отдельно по командам (индивидуальные тоталы), то ТБ 1.5 у ПСЖ равен 2.00, у «Ливерпуля» — 2.20. Вполне интересные варианты.

Забьют/не забьют

То, что обе команды забьют, оценено в 1.55 — ну, сложно представить, что кому-то удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Что обе НЕ забьют — 2.50.

Интересным видится вариант «Обе забьются больше 1.5» — сразу 4.10.

Все коэффициенты представлены на момент публикации материала, в дальнейшем они могут незначительно меняться.

И обратите внимание на прогноз экспертов сайта на матч ПСЖ — «Ливерпуль» с коэффициентами 1.80 и 2.25.