ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий Мамардашвили«Он будет одним из лучших вратарей мира». Мамардашвили может стать новой стеной «Ливерпуля»
  • 19:54
    • «Фейеноорд» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Ливерпуль»: как получить бесплатную ставку в «Фонбете» до 15 000 рублей?

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Футбол Франции Ливерпуль ПСЖ
    5 марта состоится центральный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским «Ливерпулем». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    Хозяева лидируют с огромным отрывом в чемпионате Франции, показывая весьма качественный футбол. С учетом того, что титул дома уже никуда не денется, команда Луиса Энрике точно сконцентрируется на Лиге чемпионов.

    «Ливерпуль», вопреки опасениям фанатов и предсказаниям ряда экспертов, стал даже сильнее после ухода Юргена Клоппа. Арне Слот уверенно ведет подопечных к чемпионству в Англии, а сам «Ливерпуль» многими считается одной из самых ярких и сильных команд сезона.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентами 1.80 и 2.25.

    Матч точно получится интересным, но сделать его еще интереснее поможет хорошая ставка в букмекерской конторе. Например, в БК «Фонбет» можно получить фрибет (бесплатную ставку) до 15 000 рублей. Вот как это сделать:

    • Зарегистрироваться в БК Фонбет (минуту займет)
    • Узнать в личном кабинете сумму фрибета (определяется случайным образом)
    • Сделать ставки на полученные фрибеты (выдаются не одной, а несколькими суммами)

    Фрибет 15 000

    Как отыграть фрибеты?

    Под отыгрышем фрибета понимается механизм, как превратить сумму фрибета, полученную от букмекера, в реальные деньги.

    Чтобы это сделать, нужно параллельно сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 3.00 на сумму, равную сумме фрибета (то есть получили фрибет 1000 рублей — нужно сделать ставку за свои деньги на 1000 рублей с коэффициентом от 3.00).

    Если это сделано, а ставка, сделанная за счет фрибета, выиграла, то на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша, которую затем можно вывести на свои счет или карту без ограничений. Или можно делать ставки дальше уже на общих основаниях.

    В любом случае не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них чувствительные для себя суммы.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли ПСЖ «Ливерпуль»?
  • ПСЖ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Выбьет ли «Фейеноорд» второй клуб из Милана?
  • «Фейеноорд» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Бавария» и «Байер» выдадут феерию?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры