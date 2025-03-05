ПСЖ — «Ливерпуль»: как получить бесплатную ставку в «Фонбете» до 15 000 рублей?

5 марта состоится центральный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французскими английским. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Хозяева лидируют с огромным отрывом в чемпионате Франции, показывая весьма качественный футбол. С учетом того, что титул дома уже никуда не денется, команда Луиса Энрике точно сконцентрируется на Лиге чемпионов.

«Ливерпуль», вопреки опасениям фанатов и предсказаниям ряда экспертов, стал даже сильнее после ухода Юргена Клоппа. Арне Слот уверенно ведет подопечных к чемпионству в Англии, а сам «Ливерпуль» многими считается одной из самых ярких и сильных команд сезона.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентами 1.80 и 2.25.

Матч точно получится интересным, но сделать его еще интереснее поможет хорошая ставка в букмекерской конторе. Например, в БК «Фонбет» можно получить фрибет (бесплатную ставку) до 15 000 рублей. Вот как это сделать:

Зарегистрироваться в БК Фонбет (минуту займет)

Узнать в личном кабинете сумму фрибета (определяется случайным образом)

Сделать ставки на полученные фрибеты (выдаются не одной, а несколькими суммами)

Как отыграть фрибеты?

Под отыгрышем фрибета понимается механизм, как превратить сумму фрибета, полученную от букмекера, в реальные деньги.

Чтобы это сделать, нужно параллельно сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 3.00 на сумму, равную сумме фрибета (то есть получили фрибет 1000 рублей — нужно сделать ставку за свои деньги на 1000 рублей с коэффициентом от 3.00).

Если это сделано, а ставка, сделанная за счет фрибета, выиграла, то на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша, которую затем можно вывести на свои счет или карту без ограничений. Или можно делать ставки дальше уже на общих основаниях.

В любом случае не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них чувствительные для себя суммы.