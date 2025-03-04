Слот: Предпочли бы сыграть против «Бенфики», а не против «ПСЖ»

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего противостояния св Лиге чемпионов.

«Мне очень нравится "Бенфика", но мы, вероятно, предпочли бы сыграть против "Бенфики", а не против "ПСЖ". Но это отличный стадион, "Ливерпуль" хочет участвовать в таких матчах... нам придется смириться с жеребьевкой.

Кварацхелия — отличный игрок. Он был в "Наполи" Спаллетти, команде, за которой мне очень нравилось наблюдать», — приводит слова Слота журналист Мигель Дилэйни.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» пройдет 5 марта во Франции и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.