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    Слот: Предпочли бы сыграть против «Бенфики», а не против «ПСЖ»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу предстоящего противостояния с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Мне очень нравится "Бенфика", но мы, вероятно, предпочли бы сыграть против "Бенфики", а не против "ПСЖ". Но это отличный стадион, "Ливерпуль" хочет участвовать в таких матчах... нам придется смириться с жеребьевкой.

    Кварацхелия — отличный игрок. Он был в "Наполи" Спаллетти, команде, за которой мне очень нравилось наблюдать», — приводит слова Слота журналист Мигель Дилэйни.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» пройдет 5 марта во Франции и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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