Сержиу Консейсау недоволен формой игроков «Милана»

Главный тренер «Милана»считает, что несколько футболистов команды имеют лишний вес, сообщает Football Italia.

Наибольшие претензии у тренерского штаба к основному голкиперу Майку Меньяну, у которого часто стали появляться ошибки в игре в последнее время. Как считает Сержиу Консейсау, лишний вес негативно влияет на ловкость и реакцию француза. Также имеются претензии и к другим игрокам основы.

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Португальский специалист намерен ввести в клубе строгий режим питания, постоянные взвешивания и следить за временем сна футболистов, чтобы постепенно исправить турнирное положение.

Как передает со ссылкой на La Repubblica, у нескольких игроков команды был обнаружен лишний вес — некоторые футболисты весили более 90 килограммов. В частности, тренерский штаб «Милана» недоволен физической формой — Консейсау считает, что избыточный вес негативно сказывается на ловкости и реакции вратаря.

Сообщается, что главный тренер «Милана» установил для игроков строгий режим питания, а также ввел ежедневные взвешивания. Кроме того, Консейсау и его штаб начали следить за режимом сна футболистов, чтобы обеспечить большую продуктивность работы и оптимальное восстановление.