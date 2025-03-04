ПСВ в прошлом раунде показал, из какого теста сделан, обыграв «Ювентус». Причем голландский клуб проиграл в первом поединке.
«Арсенал» в последнее время штормит. Клуб не смог выиграть в последних двух турах АПЛ, оставшись при этом без забитых голов. Этот матч покажет, какие уроки из своих ошибок извлекли «канониры».
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры дают такие котировки: 4.45 на победу ПСВ, 1.92 на победу «Арсенала».
- Ставка искусственного интеллекта — ничья с результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСВ — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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