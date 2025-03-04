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    Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд«Брюгге» — «Астон Вилла». Онлайн
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    ПСВ — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    4 марта в Эйндховене ПСВ и «Арсенал» сыграют первый матч в рамках серии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Старт события в 22:45 по мск.

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    ПСВ в прошлом раунде показал, из какого теста сделан, обыграв «Ювентус». Причем голландский клуб проиграл в первом поединке.

    «Арсенал» в последнее время штормит. Клуб не смог выиграть в последних двух турах АПЛ, оставшись при этом без забитых голов. Этот матч покажет, какие уроки из своих ошибок извлекли «канониры».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

    • Букмекеры дают такие котировки: 4.45 на победу ПСВ, 1.92 на победу «Арсенала».

    • Ставка искусственного интеллекта — ничья с результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСВ — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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