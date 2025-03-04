4 марта в Эйндховенесыграют первый матч в рамках серии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Старт события в 22:45 по мск.

ПСВ в прошлом раунде показал, из какого теста сделан, обыграв «Ювентус». Причем голландский клуб проиграл в первом поединке.

«Арсенал» в последнее время штормит. Клуб не смог выиграть в последних двух турах АПЛ, оставшись при этом без забитых голов. Этот матч покажет, какие уроки из своих ошибок извлекли «канониры».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.87. Букмекеры дают такие котировки: 4.45 на победу ПСВ, 1.92 на победу «Арсенала».

Ставка искусственного интеллекта — ничья с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСВ — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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