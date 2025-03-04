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    Шокирует ли ПСВ «Арсенал»?

    ПСВ — «Арсенал»: прогноз и ставка на Лигу чемпионов 04 марта

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Арсенал»
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    Мартин Эдегор («Арсенал»)
    4 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ на своем поле сыграет против «Арсенала». Начало игры — в 23:00 по мск. Хозяева сенсационно прошли «Ювентус», но смогут ли они справиться с еще одним грандом? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.87 и 2.00 ПСВ — Арсенал: прогноз на футбол и ставка за 1.87, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 04 Марта 2025 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 23:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 14-ю позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

    Команда после этого сенсационно прошла в стыковых поединках итальянский «Ювентус», которую обыграла как дома в дополнительное время (3:1) после поражения 1:2 на выезде.

    ПСВ — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 24-го тура нидерландского первенства ПСВ на чужом поле проиграл «Гоу Эхед Иглз» (2:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в пять очков от лидера «Аякса», который провел на один матч меньше.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Мауро Жуниор, Байрактаревич, Тилльман и Пепи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСВ выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Малик Тилльман — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с тремя голами.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял третью позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

    Команда в основном раунде турнира обыграла ПСЖ, «Шахтер», «Спортинг» Лиссабон, «Монако» и «Динамо» Загреб, сыграла вничью с «Аталантой», а также проиграла «Интеру».

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на 27-й тур английской Премьер-лиги, «Арсенал» на чужом поле сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0).

    В английском чемпионате коллектив по итогам 27-ми поединков находится на второй позиции, отставая в 13 очков от лидера «Ливерпуля», который провел на игру больше.

    Не сыграют: травмированы — Мартинелли, Сака, Томиясу, Хаверц и Габриэл Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Арсенал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть фактор своего поля.

    Кай Хаверц и Бакайо Сака, которые травмированы — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах ПСВ забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Арсенала» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.50, победа ПСВ — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов, надежность тылов фаворита игры обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в четырех последних матчах «Арсенала».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00

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