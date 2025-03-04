Луис Энрике: Матч с «Ливерпулем» будет одним из лучших, которые можно увидеть в Европе

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Как победить "Ливерпуль"? Нам не нужно ничего придумывать, мы должны следовать своему видению игры, какое было у нас с начала сезона — контролировать мяч больше соперников, создавать больше моментов и эффективно обороняться.

"Ливерпуль" — одна из лучших команд Европы за последние годы. Они выиграли Лигу чемпионов в 2019 году. Арне Слоту было трудно превзойти работу Юргена Клоппа, но ему удалось создать практически идеальную команду. Это также мотивирует нас показать свой уровень. Наши показатели не уступают другим топ-командам Европы.

Матч будет напряженным и трудным. Сыграют две команды, обладающие многочисленными сильными сторонами. Это будет один из лучших матчей, которые можно увидеть в Европе», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» пройдет 5 марта во Франции и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.