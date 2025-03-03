Салах рассказал, кого считает своим любимым футболистом

Форвард «Ливерпуля»назвал своего любимого игрока. Египтянин выделил экс-футболиста красных

«Я играл за Джеррарда в PlayStation и постоянно выбирал его. Стивен бил издалека и забивал много голов, бил отовсюду и попадал. Я встречался с ним дважды и считаю его невероятным и большим человеком», — приводит слова Салаха CNN.

В нынешнем сезоне 32-летний Салах провел 39 матчей во всех турнирах. Он забил 30 голов и сделал 22 результативные передачи.

Календарь и таблица АПЛ

Контракт футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. На данный момент Салах лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ.