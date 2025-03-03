ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матчи «Спартака» и «Краснодара» стали камнем преткновенияТроевластие. Почему «Зенит» выше «Спартака» и «Краснодара» в таблице РПЛ
    Все новости спорта

    Салах рассказал, кого считает своим любимым футболистом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал своего любимого игрока. Египтянин выделил экс-футболиста красных Стивена Джеррарда.

    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах

    «Я играл за Джеррарда в PlayStation и постоянно выбирал его. Стивен бил издалека и забивал много голов, бил отовсюду и попадал. Я встречался с ним дважды и считаю его невероятным и большим человеком», — приводит слова Салаха CNN.

    В нынешнем сезоне 32-летний Салах провел 39 матчей во всех турнирах. Он забил 30 голов и сделал 22 результативные передачи.

    Календарь и таблица АПЛ

    Контракт футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. На данный момент Салах лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продолжит побеждать в Серии А
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Урал» выиграть в Волгограде?
  • «Ротор» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Магнитка» покажет высокий класс реализации
  • «Металлург» Мг — «Лада». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ротор — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры