Салах рассказал, кого считает своим любимым футболистом

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
«Я играл за Джеррарда в PlayStation и постоянно выбирал его. Стивен бил издалека и забивал много голов, бил отовсюду и попадал. Я встречался с ним дважды и считаю его невероятным и большим человеком», — приводит слова Салаха CNN.
В нынешнем сезоне 32-летний Салах провел 39 матчей во всех турнирах. Он забил 30 голов и сделал 22 результативные передачи.
Контракт футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. На данный момент Салах лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ.