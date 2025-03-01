Быстров: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» будут бороться за первое место

Бывший российский футболистрассказал, чего ждет от второй части сезона в РПЛ.

«Фавориты на чемпионство? Все как в таблице: "Краснодар", "Зенит" и "Спартак". Они будут бороться за первое место. Трансферы "Зенита"? У них кто-то ушел, но на их место пришли качественные футболисты. У "Зенита" на каждую позицию есть по 2-3 человека. Вообще вся эта тройка подошла к этой части чемпионата более-менее готовой.

Кандидата, который сильнее всех сейчас нет у меня. Одного и не может быть, потому что не понятно, как кто подготовился за этот период. А товарищеские матчи ни о чем не говорят. Не знаю, кто их смотрит даже.

Трансферы "Спартака"? Они усилили позиции, но пока не видел их новичков в деле, поэтому не могу говорить, насколько они усилились. В первый раз они провели такую трансферную кампанию, но теперь осталось вписать этих футболистов в игру. Без понятия сложно это будет или нет. Надо сначала посмотреть, кто в какой форме, на кого рассчитывают. В принципе у "Спартака" было достаточно времени, чтобы хоть как-то вписать новичков в игру», — сказал Быстров Sport24.