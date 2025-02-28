Непомнящий оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Известный советский и российский тренердал свою оценку работе наставника московского «Локомотива»

«У молодых игроков хороший образец: перед ними молодой тренер Михаил Галактионов, который должен тоже быть стрессоустойчивым, готовым к тому, что и палки в колеса вставят, и камнями бросать в него, и бить его, образно говоря, будут. Как справедливо, так и не очень. И посмотрите, как Михаил держится! Я не скажу, что с ним очень близко знаком. Но видно: человек знает, что хочет. И знает как. Это самое важное.

Когда я работу тренеров оцениваю, у меня же четкие критерии есть. Первое — чтобы команда прибавляла, второе — чтобы росли игроки. У него это точно есть. А как он умеет общаться с футболистами, с руководством, это уже другой момент, но мне кажется, что Галактионов вообще умный парень, и поэтому ему все удается», — сказал Непомнящий в интервью «МК Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Локомотив» и «Динамо» делят 4-5-е места в таблице РПЛ с 35 очками. 40-летний Галактионов работает с железнодорожниками с ноября 2022 года.