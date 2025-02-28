Кассано призвал «Ювентус» расстаться с Моттой

Экс-форвард сборной Италиираскритиковал работу наставника туринского «Ювентуса»

«Тьяго Мотта стал катастрофой. Несколько футболистов обесценили себя. Я не понимаю, почему они ставят под сомнение (Кефрена) Тюрама, который часто не играет, несмотря на то что является лучшим игроком "Юве".

Они должны начать всё заново с другим тренером. Катастрофические результаты», — приводит слова Кассано журналист Николо Скира в соцсети Х.

Мотта возглавил «Ювентус» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».

Календарь и таблица Серии А

После 26 туров туринский клуб идет 4-м в таблице Серии А, набрав 49 очков.