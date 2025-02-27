«Вест Хэм» в прошлом туре не только прервал серию матчей без побед, но и выиграл у принципиального соперника — «Арсенала». На выезде «молотки» победили 1:0. Это была первая победа команды с 14 января.
«Лестер» проиграл 4 последних матча. В прошлом туре он уступил другой команде из Лондона — «Брентфорду» (0:4).
«Лестер» не поддается «Вест Хэму» на протяжении четырех матчей. Три последних встречи остались за «лисами».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм»: 1.80 на победу «молотков» и 4.80 на победу «лисов».
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.
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