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    «Вест Хэм» — «Лестер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В последнем матче 27-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» примет «Лестер». Начало игры 27 февраля в 23:00 по мск.

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    «Вест Хэм» в прошлом туре не только прервал серию матчей без побед, но и выиграл у принципиального соперника — «Арсенала». На выезде «молотки» победили 1:0. Это была первая победа команды с 14 января.

    «Лестер» проиграл 4 последних матча. В прошлом туре он уступил другой команде из Лондона — «Брентфорду» (0:4).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Лестер» не поддается «Вест Хэму» на протяжении четырех матчей. Три последних встречи остались за «лисами».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

    • Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм»: 1.80 на победу «молотков» и 4.80 на победу «лисов».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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