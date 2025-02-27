В последнем матче 27-го тура чемпионата Англиипримет. Начало игры 27 февраля в 23:00 по мск.

«Вест Хэм» в прошлом туре не только прервал серию матчей без побед, но и выиграл у принципиального соперника — «Арсенала». На выезде «молотки» победили 1:0. Это была первая победа команды с 14 января.

«Лестер» проиграл 4 последних матча. В прошлом туре он уступил другой команде из Лондона — «Брентфорду» (0:4).

Календарь и таблица АПЛ

«Лестер» не поддается «Вест Хэму» на протяжении четырех матчей. Три последних встречи остались за «лисами».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.02. Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм»: 1.80 на победу «молотков» и 4.80 на победу «лисов».

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.

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