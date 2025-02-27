27 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Лестер». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: команда из Лондона борется за выживание в текущем сезоне АПЛ.

В настоящий момент «молотобойцы» имеют в своем активе 30 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. Лондонский коллектив смог 30 раз поразить ворота соперника и 47 раз пропустил в свои.

Последние матчи: «железные» в прошлом туре сенсационно победили «Арсенал» (1:0).

До этого команда из столицы Англии проиграла «Брентфорду» (0:1) и «Челси» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим же лондонцы сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Кристенсио Саммервилл, Лукас Пакета и Никлас Фюллькруг.

Состояние команды: в этом сезоне «Вест Хэм» выступает крайне нестабильно, поэтому и находится внизу. Сейчас подопечные Грэма Поттера опережают зону вылета уже на 13 очков, но все еще может случиться.

Зимой состав «Вест Хэма» практически не претерпел изменений: никто не был продан и никто не был куплен.

«Лестер»

Турнирное положение: «лисы» являются одним из претендентов на вылет в Чемпионшип. Сейчас в активе команды из одноименного города только 17 очков и предпоследнее, 19-е место.

«Синие» смогли забить 25 мячей, а пропустили целых 59.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Лестера проиграла «Брентфорду» (0:4), «Арсеналу» (0:2) и «Эвертону» (0:4).

Также «Сити» покинул Кубок Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Только до этого «Лестер» смог обыграть «Тоттенхэм» (2:1).

Не сыграют: травмированы Иссахаку Фатаву, Натаниэль Опоку, Рикарду Перейра и Хэрри Суттар.

Состояние команды: подопечные Руда ван Нистельроя не блещут, находятся в кризисе и претендуют на вылет. Сейчас команда отстает от спасительной зоны на пять очков, поэтому все в руках «Лестера».

Во время зимнего трансферного окна в «Лестер» пришли Войо Кулибали и Эдуард Одссон. Покинул же коллектив только Томас Кэннон.

Статистика для ставок

«Лестер» проиграл 6 из последних 7 матчей

«Вест Хэм» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В прошлом очном матче «Лестер» победил «Вест Хэм» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Лестера» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.13.

Прогноз: «Вест Хэм» все же сейчас сильнее «Лестера» и должен побеждать.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой-1 за 2.02.

Прогноз: «Лестер» крайне мало забивает в последнее время, поэтому поставим на то, что команда уйдет с поля без забитого мяча и в этот раз.

Ставка: «Лестер» не забьет за 2.40.