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    Кучаев ответил Кокорину по поводу уровня РПЛ

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    Хавбек «Ростова» Константин Кучаев высказался про недавнее резонансное заявление форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Ранее Кокорин назвал «говном» уровень РПЛ.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Мое мнение противоположное. Его мнение имеет место. Я просто скажу, что чемпионат, наверное, немного поменялся, хотя он и раньше был достаточно силовой. Как по мне, чемпионат вполне нормальный, конкурентный, как и раньше был. Я не вижу чего-то плохого, такого, что он катится в пропасть.

    Все достаточно хорошо — уровень стадионов, которые появились к чемпионату мира, а раньше их не было, у многих иностранцев из Латинской Америки есть желание ехать сюда. Меня все устраивает. Я не вижу большой разницы между тем, какой чемпионат был, и тем, какой он сейчас», — заявил Кучаев в интервью РИА Новости.

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