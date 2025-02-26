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    Семак: Новички в «Зенит» пришли достаточно поздно

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках команды, которые зимой пополнили состав сине-бело-голубых.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Новички у нас пришли достаточно поздно. Что касается Дркушича, аренда которого была досрочно прекращена, его вряд ли можно назвать новичком. Мимович пришёл немного поздновато, сложно быстро встроить в игру команды. Он молодой футболист, но это та позиция, на которую требовалось усиление.

    Что касается Зделара, здесь тоже всё произошло в последний момент. Трансферы, которые планировалось сделать в центральную зону, не удалось осуществить. Здесь мы воспользовались ситуацией, что у Зделара заканчивался контракт, они не планировали его продлевать. Мы взяли игрока в нашу проблемную зону, чтобы создать определённую конкуренцию и усилить ту часть, которая требовала этого усиления. Думаю, что как минимум он удлинит нашу скамейку. Игрок опытный, понимает быстро требования, но пришёл достаточно поздно. Потребуется определённое время, чтобы понять, сыграться.

    Что касается Луиса Энрике, игрок пришёл раньше, но ему пришлось пропустить какое‑то время. Он молодой футболист, тоже потребуется время, чтобы влиться в коллектив. По сути, новичков не так много, на которых мы можем сейчас рассчитывать», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

    Зимой в «Зенит» перешли защитник Ванья Дркушич, досрочно вернувшийся из аренды в «Црвене Звезде», бразильский вингер Луис Энрике из «Ботафого», крайний защитник Огнен Мимович из «Фенербахче» и полузащитник Саша Зделар из ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах.

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